“Në hetim ministra e deputetë”/ Meta reagon ndaj shefit të SPAK: Pse pushtetarët nuk kanë frikë nga drejtësia e re?!

Pak ditë pas protestës para inceneratorit të kryeqytetit, kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, iu përgjigj deklaratave të kreut të SPAK, i cili u shpreh se në lidhje me këtë çështje janë në hetim ministra dhe deputetë.

Për kreun e PL, kjo deklaratë nuk është e mjaftueshme, pasi sipas tij Shqipërisë i duhet një drejtësi e shpejtë pasi qeveria mund të konsumojë afera të tjera.

Ndërkohë, i pyetur nëse ky është një presion që po ushtrojnë ndaj drejtësisë, Meta thotë se opozita po e ndihmon të dalë nga kapja e Edi Ramës.

“Ne nuk i bëjmë presion drejtësisë, e kemi ndihmuar. Është presion t’i çosh letrat? Presion është të bësh një deklaratë politike, por jo t’i çosh letra përditë, fakte, shkresa, dokumente. A e kanë kontratën e inceneratorit, kur duhet të ishte bërë, me lekët e kujt? Është bërë, nuk është bërë, pse jepet ky shërbim? Unë nuk kam ndonjë instrument për t’i bërë presion, përveç komunikim it me publikun. Ai (Edi Rama) ka gjithë shtetin. Kontrollon gjithë procesin e vetingut, i merr gjyqtarët kur nuk i pëlqejnë. Gjithë prokurorët e SPAK kanë kaluar vetingun dhe vetingun e ka kontrolluar Edi Rama, e dimë të gjithë. Prokurori i Përgjithshëm u zgjodh me 69 vota, në mënyrë antikushtetuese kur Kushtetuta thoshte me 84. Prokurori u përdor për të krijuar KLP, KLP zgjodhi SPAK dhe gjithë hetuesinë. Ai thotë SPAK është krijesa jonë. Me çmenduri, procedura, mashtrime kanë kapur sistemin e drejtësisë. Kjo nuk do të thotë që ne të mos i ndihmojmë ata që duan të bëjnë punën e tyre që të dalin nga kjo kapje, por ky nuk është presion”, vijoi ish-Presidenti.