Noka: Qeveria e kapur nga krimi, afatet 100 ditëshe të Ramës janë bërë barcaletë

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka akuzoi të enjten qeverinë se është e kapur nga krimi.









Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Noka u shpreh se mbrojtja më e mirë që i është bërë krimit, ka ndodhur pikërisht në Kuvend.

“Në Shqipëri shteti e Ministria e Brendshme është thjeshtë institucion statistikash. Shefat e komisariateve e drejtorët që këta emërojnë paguhen nga krimi. Rruga e shtetit për ta janë asgjë. Paratë e drogës e krimit janë rrogë për vartësit e ministrit. Mund të presim rend e siguri nga këta në këtë situatë? Avokatët e krimit janë këtu.

Mbrojtja më e mirë që i bëhet krimit. I ka ndërruar disa ministra të Brendshëm po a kemi parë edhe një moment që siguria të përmirësohet? Jo, vetëm përkeqësohet. Sepse që nga kryeministri të gjithë janë të kapur për fyti nga krimi e korrupsioni e kur je i kapur shteti e ligji përfundojnë në këtë katandi.

Mund të ndodhë diku tjetër që drejtori i policisë të thotë 14 kriminelë në drejtim të paditur sepse operacionet janë dekonspiruar. Janë tradhtuar nga elita dhe nuk merre asnjë masë. Ministri minimalisht do të jepte dorëheqjen nëse do të ishim në Europë. Shpallet Gledis Nano armik sepse tha të vërtetën e linçohet.

Punë e palodhur për shpartallimin e policisë në një pikë pa kthim. Afatet 100 ditëshe i kemi dëgjuar sa herë e vë kryeministrin krimi përpara. Janë bërë si barcaletë. Kjo është pasqyra. bëni sa marrëveshje të doni, ka vetëm një marrëveshje, ajo me qytetarët për të sjellë një qeveri dinjitoze me zero tolerancë ndaj krimit”, tha ai.