Sulmet kibernetike në Shqipëri, SHBA sanksione për 10 iranianë/ DASH ofron shpërblim 10 milionë dollarë kush jep informacion për vendndodhjen e hakerave!

Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksione ndaj 10 shtetasve iranianë pasi kërcënuan sigurinë e Shqipërisë përmes sulmeve kibernetike. Sipas Departamentit amerikan të Thesarit, një grup aktorësh kibernetikë keqdashës me bazë në Iran, kanë kompromentuar rrjetet e bazuara në ShBA dhe vende të tjera që të paktën që nga viti 2020.

Programi Shtetëror për Drejtësi (RFJ) ka ofruar një shpërblim deri në 10 milionë dollarë për informacionin që do të çojë në identifikimin dhe vendndodhjen e hakerave që kanë kryer aktivitete kibernetike kundër SHBA dhe aleatëve të saj. Si rezultat i vendimit të të Departamentit Amerikan të Shtetit, pronat e personave të sanksionuar janë bllokuar.

Në reagim, Departamenti amerikan i Thesarit shkruan se shtetasit iranianë, të cilët iu vendosën sanksione janë pjesë e grupit IRGC (Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit) kërcënuar sigurinë e SHBA dhe vendeve aleate.

“Aktorët e ‘Ransomware’ dhe kriminelët e tjerë kibernetikë, pavarësisht nga origjina e tyre kombëtare ose baza e operacioneve, kanë shënjestruar bizneset dhe infrastrukturën kritike duke kërcënuar drejtpërdrejt sigurinë fizike dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve të tjera. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim veprime koordinuese me partnerët tanë globalë për të luftuar dhe parandaluar kërcënimet e ‘Ransomware’, përfshirë ato që lidhen me IRGC-në”, tha nënsekretari i Thesarit për Terrorizmi dhe Inteligjenca Financiare Brian E. Nelson.