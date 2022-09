VIDEO/ Banka nuk i dha paratë, gruaja futet e armatosur për t’i grabitur: Do të shpëtoj motrën nga kanceri

Një grua në Liban është cilësuar si një heroinë nga populli i saj, pasi u fut në një bankë e armatosur për të grabitur paratë që në fakt i kishte të sajat.

Gruaja e ndërmori këtë veprim për të siguruar në këtë mënyrë para për të motrën që kishte sëmurë, ndërsa autoritet e kanë shpallur në kërkim. Sipas nbcnews.com, paundi libanez ka rënë gjatë tre viteve të fundit, duke rezultuar në kufizime në banka dhe qytetarët tani lejohen të tërheqin vetëm deri në 800 dollarë në muaj.

Kështu Sally Hafez hyri në bankë dhe tha se donte të merrte para që ishin të sajat, në mënyrë që tw paguante faturat e motrës sw saj, e cila është në spital me kancer.

“Unë jam Sally Hafez, kam ardhur sot për të rikuperuar paratë e motrës sime që po vdes në spital”, tha ajo në një video të postuar në rrjetet sociale. Ajo shtoi se “nuk jam këtu për të vrarë e as për të vënë zjarr… Jam këtu për të kërkuar atë që më takon.

Gjithashtu, në një intervistë që dha për një media lokale pas veprimit të saj, Sally Hafez thotë se mori rreth 13,000 nga depozitat 20,000 euro të familjes së saj në bankë. Shpenzimet mjekësore të motrës së saj arrijnë në 50 mijë euro, sqaron ajo.

Sipas një korrespondenti të AFP në terren, një pistoletë u gjet në tokë. Sally Hafez shprehet se ishte një lodër plastike e marrë hua nga nipi i saj. Sally dhe bashkëpunëtorët e saj të dyshuar arritën të arratiseshin përmes një dritareje përpara se të arrinte siguria. Grabitja zgjati më pak se një orë.

#Breaking — A new hostage situation at a Lebanese bank, where an armed female depositor entered with backing from the Depositors Outcry association, held employees at gunpoint and has since left with around $13,000 said to be for the cancer treatment of her sister. pic.twitter.com/RA4cnSvVaD

— Timour Azhari (@timourazhari) September 14, 2022