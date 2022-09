VIDEO/ Humbje dinjitoze, Ballkani duartrokitet ndaj Slavias së Pragës, por del pa pikë nga Çekia

Ndonjëherë zemra nuk mjafton. Ballkani i Ilir Dajës u përball denjësisht me Slavian e Preagës në Çeki, por në fund festojnë vendasit falë fitores 3-2. (Conference League).









Ekipi nga Suhareka mori avantazhin me Krasniqin, duke shkaktuar një surprizë të madhe në minutën e 23-të.

Gjithsesi, vendasit do kundërpërgjigjeshin me Jurasek në të 26-të. Skuadra dardane do merrte sërish epërsinë brenda pjesës së parë me Korenicën.

Djemtë e Trisovskit nuk e vonojnë shumë barazimin, me anë të ish-it të Skënderbeut, Olayinka. Për përmbysjen mendon Masopust (41′).

Pjesa e dytë nuk dhuroi asgjë, përveç një kartoni të kuq të Thaqit. Ballkani kështu renditet në vendin e fundit me 1 pikë, ndërsa Slavia e Pragës kryeson grupin me 4 pikë.Pavarësisht rezultateve, skuadra nga Kosova po bën paraqitje mjaft të mira në Europë, duke merituar kështu edhe duartrokitjet e kundërshtarëve.

Conference League