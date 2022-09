“Vjehrri ishte dakord me datën”/ Armina Mevlani zbulon detajet nga dasma me Shkëlzen Berishën: Ndihmë të madhe më ka dhënë kunata!

Moderatorja dhe blogerja e njohur Armina Mevlani ka treguar detaje nga dasma e saj me Shkëlzen Berishën. Tashmë çifti do të kurorëzojnë dashurinë e tyre rreth 10-vjeccare në martesë në fund të muajit.

Lajmin e bëri të ditur vetë moderatorja në emisionin “Goca dhe Gra”, ndërkohë që nuk e zbuloi ditën e dasmës. Mes të tjerash Mevlani ka hedhur poshtë aludimet se është në pritje të një fëmije, ndërsa pohoi se do që ta shijojë dasmën.

Po ashtu ajo tha se ndihmë e madhe për organizimin e dasmës ishte dhe motra e Shkëlzenit, Argita Malltezi. Ndër të tjera blogerja tha se për datën kishte rënë dakord dhe vjehrri i saj, ish-kryeministri Sali Berisha.

“Muajin shtator e zgjodhëm për të bërë dasmën sepse na pëlqen vjeshta. Ne nuk e kemi planifikuar dasmën për të pritur një fëmijë. Gjithmonë kam dashur të kem dasmën para fëmijës, dua ta shijoj. Vjehrri im, Sali Berisha është gjithmonë mbështetës dhe ka qenë në rregull me datën e dasmës. Menyja e dasmës do të jetë tradicionale. Në dasmë do të ketë të ftuar më pak se 300 persona, për disa detaje të dasmës më ka ndihmuar shumë edhe kunata, motra e Shkelzenit, me të cilën kam marrëdhënie fantastike.”- tha Mevlani për “Goca dhe Gra”.