‘El Chapon e kemi në krye të qeverisë’/ Meta: Qeveri mizore, një sekt me vese!

Kryetari i Partisë së Lirisë akuzoi dje Kryeministrin Edi Rama se e ka kthyer kryeqytetin në një lavatriçe të parave që vijnë nga aktiviteti i paligjshëm i drogës. Kreu i PL-së u takua dje me strukturat e Tiranës ku foli për problemet dhe sfidat që partia që ai drejton në të ardhmen. Ai ftoi të gjithë shqiptarët ta largojnë Kryeministrin Rama, të cilin e krahasoi me El Chapon, narkotrafikantin e njohur meksikan.

“Tirana është shndërruar në një lavatriçe të pastrimit të parave të krimit, në vend që të ishte qyteti i konkurrencës së ndershme. Lajmi që vjen nga Meksika është që edhe karteli i madh i Meksikës paska investuar këtu. Patjetër se ne El Chapon e kemi në krye të qeverisë. Thoni shpesh ky është si Escobari. Ato librat e Escobarit i ka qejf shumë i di përmendsh ai. Jemi shumë larg Kolumbisë, Kolumbia 6 muaj e pati Escobarin në Parlament dhe e përzuri, tani ka ardhur koha që dhe ne ta përzëmë këtë Escobarin tonë”, tha Meta. Meta shtoi se kjo është një qeveri mizore, e cila nuk ka në agjendë problemet sociale të qytetarëve, duke mos indeksuar pagat dhe pensionet për të përballuar krizën e çmimeve. “Ky është modeli i tyre në bashki dhe qeveri. Mashtrim dhe vjedhje, vjedhje dhe mashtrim. Vetëm problemet sociale nuk janë në agjendën e kësaj qeverie. Kjo është një qeverisje mizore, një sekt me vese. Këta nuk duan t’ia dinë për paga dhe pensione si dhe problemet e rinisë shqiptarë. Partia e Lirisë e nisi këtë sesion parlamentar me një projektligj për indeksimin e pagave dhe pensioneve, ende asnjë përgjigje nga qeveria”, tha Meta.

DREJTUESIT POLITIK

Ndërkohë, teksa po shkojmë drejt zgjedhjeve të radhës lokale, kryetari i Partisë së Lirisë prezantoi erdhe ekipin drejtues të kryeqytetit që sipas tij, do të jetë përgjegjës për organizimin e protestave dhe për zgjedhjet e ardhshme.

“Nuk paska pasur dijeni Edi Rama se çfarë paska ndodhur në këto 10 vite në Tiranë. Ky është një operacion për të vënë gjoba në kohë elektorale. Do të bëjë edhe të mirin para popullit që e ka shkatërruar përmes vetëshkatërrimit të mundësive për një jetë normale në këtë qytet. Vepron drejtësia ndaj të moshuarës 82 vjeçe për kotecin pa leje në Nartë, por nuk mund të veprohet ndaj oligarkëve. Është koha për veprim dhe organizim. Gjithçka është e qartë. Koha për një betejë të vendosur rrugë më rrugë, lagje më lagje që t’i japim fund një orë e më parë kësaj keqqeverisje të pashpirt dhe antikombëtare që të bashkojmë njerëzit e pandershëm që duan të jetojnë të barabartë para ligji. Partia e Lirisë do të shkëlqejë si partia e guximit qytetar. Ky sekt nuk ka asnjë respekt për vlerat qytetare dhe njerëzore. Nuk ka asnjë respekt për trashëgiminë tonë kombëtare. Për këtë qëllim na duhet një organizim më i mirë se deri tani. Ndaj për të gjithë njësitë e qytetit pas konsultimit dua të komunikoj sit ë deleguar për çdo njësi disa nga drejtuesit kryesorë që nisin punën që nesër për organizimin dhe aksionin qytetar kudo ku ka probleme. Këta janë përgjegjës për fitore. Protesta dhe zgjedhje. Zgjedhje dhe protesta”, u shpreh Meta.

KOMPLOTI

Ndërkohë, në një intervistë televizive kryetari i Partisë së Lirisë deklaroi se ish-kryedemokrati Lulzim Basha ishte pjesë e komplotit ndaj opozitës për ta shtyrë atë drejt djegies së mandateve dhe bojkotimit të zgjedhjeve lokale. Meta u shpreh te “Syri Tv” se shpalli 13 tetorin datë zgjedhjesh me kërkesë të Lulzim Bashës dhe ky i fundit nuk u regjistrua për të marrë pjesë.

“Ishte një komplot. Atë javë unë isha në Itali dhe në Berlin në konferencë. Ata e kishin studiuar çdo gjë. Ata e dinë shumë mirë porosinë që dhashë unë. Kanë bërë një gabim historik që unë nuk ia fal. Sot, sikur larg qoftë të vdesë një deputet duhet një muaj që të bëhen procedurat. Ishte komplot. Kam ndërhyrë, kam bërë çdo gjë. 13 tetorin e shpalla unë datë zgjedhjesh. E caktoi Lulzim Basha. Sepse Edi Rama nuk donte datë. Si shpjegohet që unë shpall dekretin dhe marr edhe një kosto të madhe. Dhe ai nuk e regjistron partinë as për 13 tetorin. Unë i them regjistrohu formalisht ai le të mos i bëjë zgjedhjet. Ai ishte i kapur. Shmanga një konflikt të madh, sepse ata donin përplasje. Njerëzit nuk u përplasën me njëri-tjetrin. Unë doja të mbroja popullin”, deklaroi Meta.