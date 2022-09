Kriza energjetike, Balluku: Pas 31 dhjetorit rishikohet çmimi i fashës mbi 800 kWh

Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka bërë me dije të premten ndryshimet që do të vijnë në sektorin e energjisë ku u diskutua prodhimi vendas dhe ulja e importeve të energjisë elektrike.









Gjatë një komunikimi me mediat, Balluku foli edhe për heqjen e fashës prej 800këh për konsumin e familjeve, duke nisur nga viti i ardhshëm në varësi të situatës energjetike në vend.

“Nga gjithë analizat tona, vetëm 40 mijë familje e kalojnë fashën prej 800 kËh Dua të nënvizoj një fakt të rëndësishëm.

Ky çmim do qendrojë në fuqi deri në 31 dhjetor, pasi pas kësaj date do të rishikohet çmimi sipas kushteve. Nëse kemi më pak importe dhe kushte më të mira hidrike edhe çmimi i fashës 800 kËh do të ulet ndjeshëm apo mund edhe të heqim fashën në varësi të prodhimit vendas”, tha Balluku.