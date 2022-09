Kriza energjetike/ Bloomberg: Skenari dramatik i “errësimeve” në Evropë pse moti është faktori “kyç”

“Është dhjetor. Temperatura është në nivele të ulëta. Familjet duhet të ngrohen, të gatuajnë, të lajnë rrobat, të shikojnë TV. Por operatori i rrjetit elektrik ka probleme me mbajtjen e çelësave “të hapur” . Shërbimi do të thotë një alarm “i kuq”, i cili tregon se furnizimet me energji janë në kufijtë e tyre. Furnizimi për disa përdorues të mëdhenj industrialë tashmë është ndërprerë, ndërsa familjet kanë marrë një kërkesë urgjente për të reduktuar përdorimin e energjisë elektrike. Megjithatë, ofruesi duhet të marrë masa edhe më drastike, duke ndërprerë energjinë në zona të caktuara për të parandaluar një kolaps total të sistemit”.









Ky është një skenar hipotetik – dhe në të njëjtën kohë, dramatik, por një nga qeveritë në Europë tashmë po përgatitet për mundësinë e kulmit të krizës energjetike, që mund ta çojë situatën në… ekstremitet. Deri të mërkurën, agjencia e energjisë e Francës la të hapur mundësinë e “kërkimit” të reduktimit të konsumit disa herë gjatë dimrit për të parandaluar ndërprerjet e ndërprera. Finlanda po mendon të bëjë të njëjtën gjë.

E gjithë sa më sipër vjen si rezultat i vendimit të Rusisë për të shkurtuar në mënyrë dramatike furnizimet me gaz përmes gazsjellësit Nord Stream 1, duke rritur mundësinë e mungesës së gazit gjatë muajve të ardhshëm. Putin, në fakt, ka theksuar vazhdimisht se flukset e reduktuara janë një “përgjigje” ndaj sanksioneve për pushtimin e Ukrainës.

“Realiteti është se nuk ka gaz të mjaftueshëm në Evropë”, thotë Ed Birkett, kreu i energjisë në institutin britanik të mendimit Onward. “Nëse kërkesa nuk frenohet, bizneset do të largohen nga rrjeti. Dhe në skenarin ekstrem, e njëjta gjë do të ndodhë me familjet”, shton ai, duke folur për agjencinë Bloomberg.

Shumë, sigurisht, do të varet nga moti në muajt e ardhshëm. Një ndryshim i vogël në temperaturë mund të ndryshojë ndjeshëm nevojat për energji. Në Francë, për shembull, një rënie e temperaturës prej një gradë Celsius mund të rrisë kërkesën për energji me 2,400 megavat . Me fjalë të tjera, dy nga gjithsej 56 reaktorë bërthamorë të vendit prodhojnë .

“Nëse kemi një dimër të vërtetë të vështirë, atëherë kjo do të ketë një ndikim dramatik në rrjet”, paralajmëron Adam Bell, një konsulent që ka punuar më parë për Departamentin e Energjisë dhe Biznesit në Mbretërinë e Bashkuar.

Të mërkurën, Komisioni Evropian propozoi një ulje të përgjithshme prej 10% të energjisë elektrike, si dhe një reduktim të detyrueshëm prej 5% të energjisë elektrike gjatë orëve të pikut.

“Sa më shumë reduktime të shohim – veçanërisht në verë – në konsumin e gazit, aq më pak ka gjasa që Evropa të përballet me rrezikun e ndërprerjeve të energjisë”, vlerëson Goldman Sachs në një shënim. “Mesazhi i uljes së konsumit nuk ka “zë” deri më tani. Mjafton një shëtitje nëpër qytete për të parë se supermarketet i mbajnë dritat ndezur gjatë natës, edhe pse janë të mbyllura”, thekson Simone Tagliapietra, analiste në institutin “Bruegel”.

Por ka edhe faktorë të tjerë që luajnë një rol kyç. Vera e thatë ka ndikuar negativisht në hidrocentralet në Evropë, përfshirë Norvegjinë, e cila është një nga furnizuesit kryesorë të energjisë së BE-së. Dhe kjo “ngjesh” edhe më shumë rezervat tashmë “të shtrënguara” .