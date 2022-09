Lufta në Ukrainë/ Zelensky: Gjetëm një varr masiv pranë qytetit të rimarrë të Iziumit!

Autoritetet ukrainase gjetën një vend varrimi masiv pranë një qyteti verilindor të rimarrë, të pushtuar më parë nga forcat ruse, njoftoi presidenti Volodymyr Zelensky të enjten mbrëma. Varri u zbulua afër Izium në rajonin e Kharkiv.









“Aty tashmë kanë filluar procedurat e nevojshme. Më shumë informacion do jetë i disponueshëm nesër”, tha Zelenskyy në fjalimin e tij të natës televizive.

Gazetarët e Associated Press e panë vendin të enjten në një pyll jashtë Izium. Mes pemëve kishte qindra varre me kryqe të thjeshta prej druri, shumica e tyre të shënuara vetëm me numra.

Një varr më i madh mbante një shenjë duke thënë se përmbante trupat e 17 ushtarëve ukrainas. Hetuesit me detektorë metalikë po skanonin vendin për ndonjë eksploziv të fshehur.

Oleg Kotenko, një zyrtar në ministrinë ukrainase, i ngarkuar me riintegrimin e territoreve të pushtuara, tha se videot që ushtarët rusë postuan në mediat sociale tregonin se kishte më shumë se 17 trupa në varr.

Presidenti Zelenskyy përmendi emrat e qyteteve të tjera ukrainase ku autoritetet thanë se trupat ruse në tërheqje lanë pas varre masive civile dhe prova të krimeve të supozuara të luftës.

“Buça, Mariupol, tani, për fat të keq, Iziumi. … Rusia e lë vdekjen kudo. Dhe për këtë duhet të mbajë përgjegjësi. Bota duhet ta sjellë Rusinë përpara përgjegjësisë reale për këtë luftë”, tha ai.

Forcat ruse u larguan nga Iziumi dhe pjesë të tjera të rajonit të Kharkivit javën e kaluar mes një kundërofensive mahnitëse ukrainase.

Të mërkurën, presidenti Zelenskyy bëri një udhëtim të rrallë jashtë kryeqytetit të Ukrainës për të parë ngritjen e flamurit kombëtar në bashkinë e Iziumit.

Sergei Bolvinov, një hetues i lartë për policinë ukrainase në rajonin lindor të Kharkivit, i tha rrjetit britanik Sky News se një gropë me më shumë se 440 trupa u zbulua pranë Iziumit pasi forcat e Kievit hynë brenda në qytet.

“Ne e dimë se disa nga njerëzit e varrosur në gropë u qëlluan, disa vdiqën nga zjarri i artilerisë, nga të ashtuquajturat trauma nga shpërthimi i minave. Disa vdiqën nga sulmet ajrore. Gjithashtu, kemi informacione se shumë trupa ende nuk janë identifikuar”, tha zoti Bolvinov.

Më herët të enjten, Zelenskyy tha se:

“gjatë pesë muajve që rusët pushtuan rajonin, ata vetëm shkatërruan, vetëm privuan, vetëm morën. Ata lanë pas fshatra të shkatërruar; në disa prej tyre nuk ka asnjë shtëpi të vetme të padëmtuar. Pushtuesit i kthyen shkollat në vendgrumbullim mbeturinash dhe kishat – të shkatërruara”.