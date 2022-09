Nami në Itali nga përmbytjet! Raportohen për 9 viktima (FOTO)

Aktualisht janë 9 viktima nga vala e motit të keq që goditi Italinë mbrëmë.









Të dhënat zbulohen nga Prefektura e Ankonës, e cila në këtë mënyrë përditëson ato të dhëna më parë nga e njëjta prefekturë.

Dy nga 9 viktimat janë duke u identifikuar dhe mund të përfshihen në numrin e personave të zhdukur, të cilët aktualisht janë 4, nga të cilët dy janë të mitur. Prefektura njofton përditësime të vazhdueshme nga Qendra e Koordinimit të Shpëtimit, duke u takuar në thirrje të përhershme në Sallën Operative të Rajonit Marche nga ora 22.30 e mbrëmjes së djeshme.

Këshilli i Ministrave miratoi gjendjen e jashtëzakonshme për Rajonin Marche, duke miratuar një kredi fillestare prej 5 milionë lekësh.

Pas konferencës për shtyp, kryeministri Draghi do të udhëtojë në rajonin Marche, në Ostra të provincës së Ankonës, për të vizituar zonat e prekura nga moti i keq dhe për të kryesuar takimet operacionale me koordinimin e përpjekjeve të ndihmës dhe me autoritetet lokale. Gjatë vizitës ai do të takohet me Presidentin e Rajonit Francesco Acquaroli.

“Ajo që ndodhi sot tregon se si është thelbësore lufta kundër ndryshimeve klimatike”, tha Kryeministri në takim me gazetarët.

“Ka pasur momente terrori, me sasi vërtet të jashtëzakonshme uji”. Kështu kreu i Mbrojtjes Civile Fabrizio Curcio pas takimit në prefekturën e Ankonës ku morën pjesë edhe krerët e zjarrfikësve, shefja e departamentit Laura Lega dhe kreu i organit Giorgio Parisi. “Ra shi për pak orë një e treta e shiut që bie normalisht në këto zona në një vit – shton ai – dhe në disa zona binte shi dy herë më shumë se në verë. Ishte një sasi uji që derdhej në territore në mënyrë të papritur, duke sjellë kërdi dhe vdekje”.

150 persona janë të zhvendosur, njofton Prefektura e Ankonës në një shënim, duke sqaruar se “shumica e këtyre njerëzve janë në komunën e Senigallia, por numri është në rritje”. “Në këtë drejtim – thuhet në njoftimin për shtyp – janë ngritur shërbime të dedikuara parandalimi dhe kontrolli nga policia në ndërtesat e evakuuara”. Evakuime të tjera të mundshme janë gjithashtu në shqyrtim.

Janë të paktën 180 zjarrfikës në punë në zonën e stuhisë që goditi rajonin: dhjetëra persona që u strehuan në çatitë e shtëpive dhe pemëve u shpëtuan gjatë natës, sqaron brigada e zjarrfikësve. Janë kryer më shumë se njëqind e pesëdhjetë ndërhyrje.

Tre persona janë zhdukur në Barbara, një nga komunat më të prekura nga përmbytjet e mbrëmshme në rajonin Marche. Sipas asaj që u rikonstruktua nga kryebashkiaku Riccardo Pasqualini, rezulton i zhdukur djali i farmacistes Silvia Mereu, Mattia, rreth 8 vjeç; 17-vjeçarja Noemi Bartolucci dhe nëna e saj 56-vjeçare Brunella Chiu. Djali tjetër i gruas, Simone, u shpëtua duke u lidhur me një degë të një bime të madhe. Kryebashkiaku Barbara Riccaro Pasqualini mbërriti në zonën e urës, pranë së cilës tre të zhdukurit ishin të tronditur. “Ishte si shembja e një dige – thotë kryebashkiaku që mbërriti në zonën e urës pranë së cilës tre personat e zhdukur ishin përmbytur – bota u rrëzua në një çast. Një goditje e tmerrshme dhe më pas vala. Nuk ishte një përmbytje, por një cunami. Pronari i mullirit aty pranë, tha kryebashkiaku, shikoi nga dritarja dhe pa 1.5 metra ujë. Përgjegjësitë? “Po mundohemi ta zgjidhim situatën, nuk është koha – përfundon ai – do ta shohim më vonë”.

Ndërkohë mesazhe solidariteti vijnë nga e gjithë Italia. “Kam marrë telefonata nga kreu i shtetit, Sergio Mattarella dhe kryeministri Mario Draghi”, raporton presidenti i Rajonit Marche Francesco Acquaroli. “Presidenti Mattarella shprehu solidaritetin me komunitetin tonë dhe mirënjohjen për të gjithë ata që po punojnë pa u lodhur për lehtësimin – shton ai. Draghi shprehu afërsinë e tij, duke më siguruar mbështetjen për çdo nevojë të nevojshme. Dhimbja për atë që ndodhi është e thellë, por komuniteti Marche është i fortë dhe do të dijë të reagojë”.

Përveç viktimave, aktualisht ka edhe dëme të pallogaritshme. Lumi Misa, i përmbytur nga reshjet e forta të kësaj nate, theu edhe balustradat prej guri të urës Garibaldi në qendrën historike të Senigallisë. Në zemër të qytetit të Marche janë të dukshme dëmet e shkaktuara nga mbeturinat, degët dhe balta, të tërhequra zvarrë nga përroi. Shumë qytetarë po punojnë për të zbrazur bodrumet dhe dyqanet e përmbytura. Dëshmitarët thonë se nuk e kanë parë kurrë “një gjë të tillë”.

Ndërkohë po shtohen polemika për mungesën e alarmit. “Buletinet janë publikuar, ka një temë paralajmëruese. Është mjaft evidente se ngjarja ashtu siç ndodhi ka qenë shumë më e keqe nga ç’pritej”, shpjegoi kreu i Mbrojtjes Civile. Fabrizio Curcio, duke iu përgjigjur atyre i cili e pyeti nëse ishte dhënë një alarm moti. “Tani ne duhet të përqendrohemi në gjërat për të bërë tani – shtoi ai – Çështja e alarmit do të duhet të hulumtohet, por është fakt që ngjarja ishte shumë më e madhe se ajo që ishte planifikuar fillimisht”.

Solidariteti i rajoneve fqinje mbërrin për ndihmë: nga Toscana në Lacio, nga Trentino në Veneto, nga Lombardia në Umbria, mobilizimi i vullnetarëve është gati nëse është e nevojshme. Në pritje të informacionit zyrtar, janë edhe emrat e katër viktimave në Pianello di Ostra, falë komunikimeve të familjarëve dhe miqve: ata janë Andrea Tisba, 25 vjeç dhe babai i tyre Giuseppe, 60 vjeç, 52-vjeçari Diego Chiappetti dhe. tetëdhjetë vjeçari Ferdinando Olivi. Ndërkohë, sa i përket përmbytjeve të së shkuarës, para së gjithash asaj të Firences në vitin 1966, edhe në Marche janë “engjëjt e baltës”. Ata kanë fytyrat e fqinjëve, miqve dhe të afërmve që kanë marrë masa që nga mëngjesi i sotëm për të ndihmuar në pastrimin e rrugëve dhe shtëpive nga mbeturinat. Ka nga ata që i kanë shkuar në ndihmë një shokut të tij, në periferi të Ostras, qoftë edhe me biçikletë, për të mos u bllokuar nga ndalimet e vendosura nga policia. Të rriturit dhe të rinjtë kanë zhveshur baltën për orë të tëra dhe kanë hequr degët dhe mbeturinat e tjera që kanë përfshirë shtëpitë, dyqanet dhe magazinat.

