Nordic Monitor: Erdogan planifikon të pajisë dronin Bayraktarin për luftë biokimike

Rusia akuzon Turqinë se planifikon pajisjen e dronëve Bayraktar me armë kimike dhe biologjike. Zbulimi për akuzat e Moskës ndaj Ankarasë del në dritë, me dokumentet e paraqitura nga rrjeti i pavarur Nordic Monitor, të gazetarit turk Abdullah Bozkurt, i cili jeton në Suedi.









Në veçanti, faqja e internetit paraqet dokumente të klasifikuara që dolën pas përgjimit nga shërbimet e inteligjencës ruse dhe të cilat i janë dorëzuar Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Sipas dokumenteve, Kremlini akuzoi prodhuesin turk të dronëve Baykar Makina se ishte përfshirë në një plan për të pajisur dronët e tij me aftësi luftarake kimike dhe biologjike me kërkesë të Ukrainës, një akuzë që Turqia e mohon.

Siç raporton botimi, Shërbimi Shtetëror i Kontrollit të Ekspertëve të Ukrainës i dërgoi një sërë pyetjesh kompanisë prodhuese turke Baykar Makina në lidhje me aftësitë e dronëve Bayraktar.

Vihet re se avioni turk i drejtuar ka një sistem pajisjesh që i lejon ata të spërkasin më shumë se 20 litra aerosol duke fluturuar në distanca më të mëdha se 300 kilometra, sipas faqes së internetit.

“Dokumentet tregojnë se regjimi i Kievit u përpoq të fitonte akses në veçoritë teknike për dërgimin e agjentëve biologjikë të rrezikshëm nga ajri. Vitin e kaluar, Ukraina i dërgoi një kërkesë prodhuesit turk Baykar Makina për mundësinë e pajisjes së dronëve Bayraktar me pajisje që u lejon atyre të spërkasin më shumë se 20 litra aerosol ndërsa fluturojnë për më shumë se 300 kilometra. Nëse ata janë të pajisur me një sistem të tillë dhe kanë një rreze fluturimi prej 300 kilometrash, një dron i tillë do të përbëjë një kërcënim real të spërkatjes së aerosoleve të rrezikshme biologjike mbi territorin e Rusisë”, tha Moska.

Një kopje e letrës dërguar Baykar Makina nga autoritetet ukrainase si dhe përgjigja e prodhuesit iu dha anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së më 19 prill 2022.

Turqia nuk iu përgjigj akuzave ruse deri më 7 shtator , kur më në fund paraqiti një deklaratë me shkrim, ku nënvizohet: “Aeroplani i përmendur pa pilot, i prodhuar në Turqi, përdoret vetëm për kërkesat e zbulimit, vëzhgimit dhe eliminimit të objektivave nga ajri. Specifikimet teknike të tij nuk përfshijnë asnjë sistem apo mekanizëm që mund të përdoret si armë biologjike”.

Përgjigja e qeverisë turke u dha pak para një takimi të OKB-së, ku gjithashtu deklaroi se Ankaraja ka një program aktiv të luftës biologjike, por ai përdoret thjesht për qëllime paqësore, si dhe për “përballimin e kërcënimeve biologjike dhe pandemive”.

Sipas faqes së internetit, Rusia pretendon se ka më shumë prova për të mbështetur pretendimet.