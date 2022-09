Pranga kontrabandistit të naftës në Korçë, kishte mbushur bidonët me 260 litra karburant!

Kriza e çmimeve duket se po i detyron qytetarët shqiptarë ta sigurojnë karburant për automjetet e tyre në mënyra alternative, shpeshherë jo të ligjshme, siç është dhe kontrabanda.









Policia bën me dije se ditën e sotme pikërisht me akuzën e kontrabandës ka përfunduar në pranga personi me iniciale V. D., banues në fshatin Goricë e Vogël, Pustec.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit V. D., në fshatin Goricë e Vogël, u gjetën dhe u sekuestruan 260 litra naftë, e dyshuar e kontrabanduar, e ndarë në 13 bidona plastikë.

Gjithashtu, nga kontrolli i ushtruar në mjetin e tij tip “Mitsubishi”, në pjesën e poshtme të karrocerisë, u konstatua një depozitë e modifikuar, brenda së cilës kishte sasi shtesë karburanti.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

