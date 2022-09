“Ranë nga qielli ato para?/ Financimet ruse, Berisha zbardh bisedat me Bashën, paralajmëron edhe Ramën!

Ish-Kryeministri Sali Berisha duke folur për të dhënat e zyrtarëve amerikanë për financimet ruse për PD-në në kohën që drejtohej nga Lulzim Basha tha se akuzat nuk krahasohen me atë që Departamenti i Shtetit ka thënë për Berishën në përcaktimin e tij non grata.

Berisha shpjegoi se për Bashën ka një dosje, ka emra, të dhëna dhe solli në vëmendje dhe mbylljen e hetimit që u hap disa vite më parë për këtë çështje.

Në rastin tim, deri tani është një vendim pa asnjë fakt, argument e dokument. Ju nuk keni parë qoftë dhe një fakt të vetëm dhe unë kam deklaruar se fakti i parë i vetëm që të paraqitet, unë marr vendime, pa asnjë diskutim. Edhe 100 vite po të kërkojnë nuk do gjejnë një të vetëm e kur kam thënë këtë ka qenë vetëm një njeri që e dinte dhe një mik i imi, kam thënë dhe për fëmijët e mi kam barazuar me veten. Kurse në këtë rast flitet për personazhe ruse, me emra, Binjatën kompani ruse në Skoci, flitet për fonde 500 mijë dollarë, flitet për një dosje të mbyllur nga Rama me mashtrime e ka aq shumë dokumente pa përgjigje, ka mbyllje të një dosje pa asnjë hetim. Basha deklaroi se fondet i kam mbledhur në diasporë, cili prokuror shkoi në diasporë për të bërë hetimin? Cili shkoi në SHBA për të marrë në pyetje Nik Muzin? Prokurorët thirrën Arben Ristanin dhen një arkëtar, e rezultoi se asgjë nuk kishte hyrë e nuk kishte dalë nga arka e partisë, nga dolën 500 mijë dollarë? Këta nuk dinin gjë, kryetari e dinte, por kryetari u morr peng nga Rama. “Deal done” ti qeveris e unë bëhem vasali yt. E kam pyetur, i ke zbatuar rregullat e transaksioneve? Plotësisht tha. Se rregullat e transaksionet janë shumë të rëndësishme për të dalluar larjen e parave nga transfertat normale. Ranë nga qielli ato para? S’ka asnjë krahasim midis tyre dhe i them unë sa herë kam ftuar para jush SPAK që të hetojë cdo gjë? Unë kam deklaruar se jam gati të votoj ligjin për heqjen e parashkrimit për cdo ministër, duhet hequr e do e heq sa të vij në pushtet, që cdo ministër që firmos ta dijë mirë që nuk ka parashkrim, jo, do i mbetet gjithë jetën po ka firmos në kundërshtim me ligjin dhe Rama do e pësojë se ky do jetë një nga ligjet e para që do miratoj në qeveri.”, u shpreh Berisha.