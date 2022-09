Shtrëngimet e fshehta të duarve masonike: Çfarë kuptimi kanë? (Foto)

Shtrëngimet e duarve masonike janë një simbol i rëndësishëm që përdoret për të përcaktuar gradën e anëtarëve të Masonerisë









Një shtrëngim duarsh përkufizohet si akti i kapjes dhe shtrëngimit të dorës së një personi (për të pranuar një hyrje ose për të rënë dakord për një kontratë). Shtrëngimi i duarve masonike është një simbol i rëndësishëm që përdoret për të përfaqësuar anëtarët e shoqërisë së Frimasonëve. Ka disa shtrëngime duarsh të ndryshme në varësi të nivelit të anëtarit. Akti i shtrëngimit të dorës së anëtarit do të tregojë menjëherë se çfarë niveli është një Mason, pa asnjë fjalë të vetme të folur! Shtrëngimet e duarve masonike përdoren kryesisht për qëllime sociale si një formë njohjeje.

Shtrëngim duarsh masonike – Mbërthimi i Masters

Mbërthimi i Masterit tregohet në imazhin në të djathtë. Jepet duke kapur dorën e tjetrit sikur do të shtrëngonit duart, pastaj vendosni thonjtë e secilit prej gishtave tuaj në nyjen e kyçit të dorës së tjetrit ku bashkohet me dorën. Nëse personi me të cilin po shtrëngoni duart është një mason, ai në përgjithësi do të kthejë një presion të ngjashëm në dorën tuaj.

Shtrëngim duarsh masonike – Kapja e kalimit të Master Masonit

Doreza e kalimit të një muratori mjeshtër tregohet në imazhin në të djathtë. Ai jepet duke kapur duart e tjetrit si në shtrëngimin e zakonshëm të duarve dhe duke shtypur fort majën e gishtit të madh në hapësirën midis kyçit të dytë dhe të tretë. Nëse personi me të cilin po shtrëngoni duart është një mason, ai në përgjithësi do të kthejë një presion të ngjashëm në dorën tuaj.

Shtrëngim duarsh masonike – Mbërthimi i vërtetë i Fellow Craft

Mbërthimi i vërtetë i një mjeshtri tjetër tregohet në imazhin në të djathtë dhe jepet duke marrë njëri-tjetrin nga dora e djathtë, si në shtrëngimin e zakonshëm të dorës dhe duke shtypur fort majën e gishtit të madh kundër kyçit të dytë. Nëse personi me të cilin po shtrëngoni duart është një mason, ai në përgjithësi do të kthejë një presion të ngjashëm në dorën tuaj.

Shtrëngim duarsh masonike – Pass Grip of Fellow Craft

Kapja e kalimit të artizanatit tjetër tregohet në imazhin në të djathtë dhe jepet duke marrë duart e tjetrit si në shtrëngimin e zakonshëm të dorës dhe duke shtypur fort majën e gishtit të madh në hapësirën midis kyçit të parë dhe të dytë të dorës së djathtë. Nëse personi, dora e të cilit ju mbani është një tjetër Artizanat, ai do të bëjë një presion të ngjashëm në dorën tuaj ose mund t’ju mbajë nën kontrollin e një nxënësi të hyrë.

Shtrëngim duarsh masonike – Rrokje e nxënësit

Mbërthimi i një nxënësi të hyrë tregohet në imazhin në të djathtë dhe jepet duke kapur duart e njëri-tjetrit si në shtrëngimin e zakonshëm të duarve dhe duke shtypur fort majën e gishtit të madh në nyjen e parë të kyçit të gishtit të parë pranë dorës. . Nëse personi me të cilin po shtrëngoni duart është një mason, ai në përgjithësi do të kthejë një presion të ngjashëm në dorën tuaj.

