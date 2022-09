“S’jam e autorizuar për të përdorur emra”/ Kryemadhi tregon çfarë tha Yuri Kim për Lulzim Bashën!

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka ndarë të tjera detaje nga takimi i një dite më parë me ambasadoren e SHBA në vendin tonë, Yuri Kim për çështjen e financimit rus. Kryemadhi tregon se ambasadorja kërkoi që të rritej vigjilenca, ndërsa thekson se diplomatja e lartë ndau edhe një deklaratë të DASH.

“Kemi të instaluar në Shqipëri një pushtet si në Rusi. Deri vjet në kishim një opozitë të kapur, ishte ajo që i hapte rrugën veprimeve të paligjshme dhe uzurpimit të institucioneve. Ajo që dua të theksoj është që nuk më vjen mirë që në një investigim të shërbimeve të SHBA nxjerr Shqipërinë dhe partitë politike, kjo është një gje e keqe sepse nuk të lejon të zhvillohet vendi. Pra këto hapa prapa që ne kemi bërë përdorimi i influencës ruse e ka distancuar Shqipërinë nga BE. Duam apo nuk duam ne që Shqipëria të jetë pjesë e BE. Ajo që kërkoi ambasadorja ishte që të rritej vigjilenca dhe të ndante një deklaratë të DASH me partitë politike për ta zyrtarizuar atë, kur financimi i parave kontrollohet nga KQZ”, u shpreh Kryemadhi për Euronews.