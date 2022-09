“U zgjuam nga britmat”/ Flasin dëshmitarët e tragjedisë në Llixhat e Elbasanit: Pamë të riun që ishte asfiksuar në pishinë!

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me vdekjen e 34-vjeçarit Alban Pashollari, i cili humbi jetën dje në ujërat termale te llixhave të Elbasanit. Ngjarja e rëndë ndodhi gjatë mbrëmjes, ndërkohë që ai u gjet pranë një rezervuari të mbushur me ujë termal në gjendje të rëndë shëndetësore.









I riu, banues në Tiranë, ka humbur jetën gjatë transportimit me autoambulancë, për në spital. BalkanWeb bën me dije se viktima bashkë me shokun e tij nuk ishin klientë në hotelin ku ndodhi ngjarja.

Mësohet se ata ishin futur në mbrëmje të dy në pishinën e madhe të hotelit dhe më pas 34-vjeçari kishte hyrë në pishinën e vogël. Thuhet se pikërisht në këtë pishinë i riu ishte gjetur i asfiksuar nga personi që e shoqëronte.

Dyshohet se dy të rinjtë kanë qenë nën efektin e alkoolit kur janë futur në pishinat me ujë termale, duke sjellë edhe tragjedinë e rëndë.

Ndërkohë, dy qytetarë që ishin në hotel u bënë dëshmitar të ngjarjes, ndërsa treguan se kishin dëgjuar britma që vinin nga jashtë.

“Dëgjuam britma jashtë gjatë kohës që ishim në gjumë. Kur u ngritëm, dolëm dhe pamë që një i ri ishte në gjendje asfiksie te njëra nga vaskat.”, thanë dëshmitarët.