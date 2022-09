Zhvillim premtues në shkencë, testi i gjakut mund të zbulojë deri në 50 lloje kanceri në fazë të hershme

Një test gjaku që mund të zbulojë 50 lloje të kancerit është treguar ‘premtues’ në provat e hershme, thanë shkencëtarët – pasi zbuloi sëmundjen tek njerëzit më parë të shëndetshëm.









Shkencëtarët me bazë në New York zbuluan 35 raste të kancerit duke përdorur testin, por 57 persona të tjerë u diagnostikuan gabimisht me këtë gjendje.

Nuk ishte e mundur të përcaktohej saktësia e tij sepse 6000 pjesëmarrësit nuk u kontrolluan duke përdorur teste standarde në të njëjtën kohë.

Testi i gjakut Galleri përdor një shtupë të vetme për të kërkuar një sinjal të bërë nga shumë lloje kanceri, duke përfshirë llojet që prekin gjinjtë, mushkëritë dhe veshkat.

Shkencëtarët thonë se ka një premtim të madh në zbulimin e hershëm të disa llojeve të kancerit – si pankreatik -, ndërsa testet aktuale mund t’i zbulojnë ato vetëm në fazat e mëvonshme kur shanset e mbijetesës zvogëlohen.

Është i disponueshëm me recetë për 949 euro për paketë, por ekspertët thonë se testi nuk duhet të përdoret në vend të procedurave standarde të shqyrtimit.

Shkencëtarët në Qendrën e Kancerit Memorial Sloan Kettering, të cilët kryen hulumtimin, thanë se megjithëse testi ishte i mirë, ai ende duhej të rafinohej.