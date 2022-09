Dhëndri donte të shkonte me papion në dasmë, por u pengua dhe përfundoi në spital

Dhëndri donte të bënte një hyrje mbresëlënëse në dasmën e tij në Parma, por përfundoi në spital.









Ideja për të bërë një hyrje spektakolare në dasmën e tij nuk përfundoi aq mirë për një italian.

Protagonisti i rrëfimit të mëposhtëm është adhurues i makinerive dhe kështu ka vendosur të shfaqet në kishë me një të tillë, duke demonstruar aftësitë e tij.

Veç se në kthesën e fundit para ceremonisë në Parma, atij iu desh të bënte një kthesë, të cilën nuk ia doli, për pasojë humbi kontrollin e makinës dhe u rrëzua keq.

Ai përfundoi me një kockë të thyer në qafë dhe 5 qepje në kokë në spitalin aty pranë, me nusen në krah, ende të veshur me fustanin e nusërisë.

Shikoni videon këtu