Fincancimi rus i Bashës? Rama: Nuk lanë gjë pa thënë për Muhamet Veliun!

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur akuzave të Sali Berishës se kreu i qeverisë i ka mbyllur dosjen Lulzim Bashës për financimin rus të PD-së.









Rama thotë se Berisha ka thënë vetëm gënjeshtra. Ndër të tjera, Rama iu drejtua gazetarëve duke u shprehur se do të habiten për gjërat që do të pasojnë.

Por kreu i qeverisë nuk ka dhënë më asnjë detaj tjetër për paralajmërimin e tij.

Rama: Ai që quani ju kryetari i PD-së, është turpi i kujtdo që e sjell në gojën e tij. Nuk është turpi i askujt përveçse i kujtdo që e sjell si pikë referimi në debatin publik. Është monument ii gënjestrave, shpifjeve dhe akuzave dhe është prurësi më i madh i llumit moral, gjuhësor, llumit njerëzor në jetën shqiptare. Që kur Shqipëria është bërë shtet, nuk e ka një të dytë. Çfarë kërkoni nga unë? Kërkoni që ta marrë realisht këtë pyetje?

Nuk e marr përsipër t’iu them. A nuk është i njëjti që me forcë mohoi çdo lidhje të financimeve të PD-së me Rusinë, a nuk është i njëjti që i vuri gjoksin dhe e mbrojhti me pathos Lulzim Bashën. Çfarë, ku hyj unë këtu në këtë mes? Kjo është historia e një budallai që hedh një gur në lumë, por e një shejtanbudallai që torolis një vend të tërë dukë tërhequr prej hundësh të gjithë ju.

Të gjithë ju që vazhdoni dhe e pranoni me veten tuaj që ta konsideroni si pikë referimi, si burim informimi, si një subject që meriton të hyjë në gojën tuaj. Është katastrofë. Financimi rus është denoncuar nga PS. Ashtu sikundër është denoncuar nga, nëse nuk gabohem në atë kohë, Muhamet Veliu, nuk kanë lënë gjë pa i thënë. Në kujtesën time, ka qenë Muhamet Veliu që ka bërë disa kronika.

Çfarë kërkoni sot? Patjetër, po në televizionin tuaj ka dalë Lulzim Basha dhe ju ka treguar një përrallë me 500 biznesmenë që kanë mbledhur të ardhura. Pse nuk u habitët atherë. Nuk është vetëm kjo, shumë shpejt do habiteni për gjëra të tjera. Keni çështje të tjera që ulërasin. Do habiteni, do thoni mirë keni pasur dorë ju.