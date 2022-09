“Koha ka mbaruar”/ Kritikët bëjnë thirrje për t’i dhënë fund programit të ushqimit të financuar nga perëndimi në Afrikë

Një program miliarda dollarësh që synon të revolucionarizojë bujqësinë afrikane, i mbështetur nga fondacioni Bill & Melinda Gates dhe qeveria gjermane, po lufton për të mbrojtur të ardhmen e tij pasi më shumë kritikë argumentojnë se në fakt po dëmton fermerët.









AGRA – e cila deri kohët e fundit qëndronte për Aleancën për një Revolucion të Gjelbër në Afrikë – u themelua në vitin 2006 nga fondacionet Gates dhe Rockefeller si një mënyrë për të rritur rendimentet bujqësore dhe fitimet e fermave në të gjithë Afrikën Sub-Sahariane duke ua bërë më të lehtë qasjen fermerëve të vegjël dhe përdorimit të plehrave dhe farave moderne. Programi thotë se ka mobilizuar mbi 1 miliard euro investime gjatë kësaj kohe, duke lehtësuar reformat e politikave, duke trajnuar qindra të diplomuar në universitete në mbarështimin e të korrave, shkencën e të korrave dhe agronominë dhe duke ndihmuar mijëra fermerë të adoptojnë plehra dhe farëra komerciale.

Por 16 vjet më vonë, ndërsa kontinenti përballet me krizat e dyfishta të ushqimit dhe energjisë, kritikët thonë se këto arritje errësojnë të vërtetën e vërtetë: Ndërsa gjithnjë e më shumë fermerë mund të miratojnë modelin e AGRA-s, të ardhurat e tyre nga shitja e të korrave nuk janë materializuar dhe varfëria rurale mbetet endemike.

Edhe nga brenda, projekti ka pranuar se nuk po i përmbush qëllimet e tij: Një vlerësim i porositur nga donatorët e AGRA-s në fillim të këtij viti zbuloi se iniciativa “nuk e përmbushi qëllimin e saj kryesor për rritjen e të ardhurave dhe sigurinë ushqimore për 9 milionë pronarë të vegjël, pavarësisht se arriti mbi 10 milionë”.

Duke shpresuar për të adresuar mangësitë e saj, AGRA iu nënshtrua një riemërtimi të madh këtë muaj – ajo hoqi “revolucionin e gjelbër” nga emri i saj – dhe filloi një plan të ri pesë-vjeçar.

Por në fillim të këtij muaji, një grup grupesh rajonale të shoqërisë civile, fermave dhe besimeve u bënë thirrje donatorëve ndërkombëtarë, përfshirë Gjermaninë, Holandën dhe Britaninë e Madhe, që të zhvlerësojnë plotësisht iniciativën. Ata argumentuan se riemërtimi i AGRA-s nuk arrin të adresojë çështjen e saj themelore: i vë fermerët në mëshirën e tregjeve të paqëndrueshme globale, ndërsa përkeqëson sigurinë ushqimore të kontinentit dhe dëmton mjedisin.

“Ne nuk kërkojmë një riemërtim të AGRA, por një fund të financimit për programet e dëmshme të revolucionit të gjelbër,” tha Gabriel Manyangadze i Institutit Mjedisor të Komuniteteve të Besimit të Afrikës Jugore.

Pavarësisht kritikave, donatorët e AGRA-s po i qëndrojnë programit.

Një zëdhënës i Fondacionit Gates tha se programi “po luan një rol kritik për të ndihmuar vendet të zbatojnë prioritetet dhe politikat e përfshira në strategjitë e tyre kombëtare të zhvillimit bujqësor dhe në ndërtimin e sistemeve ushqimore elastike rajonale”. Një zëdhënës i Fondacionit Rockefeller tha se “edhe programet e suksesshme vijnë me mësime që ne mund të marrim në punën tonë të ardhshme”.

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme holandeze tha se ministria vlerëson efektivitetin e AGRA “për program specifik”. Në varësi të kontekstit lokal, “inputet e jashtme, si plehrat kimike, mund të jenë pjesë e paketës së zgjidhjes, por jo domosdoshmërisht,” shtoi zëdhënësi.

Një raport i ri, i bashkëfinancuar nga ministria federale gjermane e zhvillimit (BMZ), i ka bërë thirrje qeverisë gjermane të përfundojë punën e saj me AGRA, por një zëdhënës i BMZ tha se mbështetja e ardhshme “duhet të vlerësohet nëse dhe si AGRA mund të kontribuojë në një transformimi i shëndoshë social dhe ekologjik i sistemeve agro-ushqimore.”

E keqe për Evropën, mirë për Afrikën

Në qendër të programit është synimi që fermerët afrikanë të përdorin më shumë plehra sintetikë.

Përfaqësuesit e AGRA me të cilët foli POLITICO thanë se përdorimi i ulët i plehrave është arsyeja kryesore pse rendimentet bujqësore në pjesën më të madhe të Afrikës kanë mbetur të ndenjura. Fermerët sub-Saharianë të Afrikës vazhdojnë të aplikojnë sasitë më të ulëta në botë – rreth 17 deri në 20 kilogramë për hektar çdo vit. Për krahasim, fermerët holandezë aplikojnë mesatarisht rreth 15 herë më shumë.

Gjigantët shumëkombësh të plehrave e shohin Afrikën Sub-Sahariane si kufirin e tyre të fundit të ‘papushtuar’ dhe AGRA nuk turpërohet të pranojë se ka luajtur një rol për t’i ndihmuar ata të fitojnë një terren më të fortë, edhe pse synon të ndihmojë qeveritë afrikane të rrisin prodhimin vendas në të njëjtën kohë .

“Konsumimi i plehrave në Afrikën Sub-Sahariane është dyfishuar gjatë dy dekadave të fundit. Një pjesë e këtij suksesi apo ndryshimi mund të lidhet me punën tonë,” tha një zëdhënës i AGRA.

Ndërsa plehrat sintetikë ndihmojnë në rritjen e rendimenteve, ato kanë një kosto të saktë mjedisore. Amerika e Veriut dhe Evropa po i afrohen kufijve se sa pleh sintetik mund të vendosin në tokë dhe BE-ja po kërkon të reduktojë plotësisht përdorimin e saj.

“AGRA përhap këtë ide se fermerët afrikanë nuk prodhojnë ushqim të mjaftueshëm sepse nuk përdorin mjaftueshëm plehra kimikë”, tha Million Belay nga Aleanca për Sovranitetin Ushqimor në Afrikë, një grup me bazë në Ugandë. “Implikimi është se nëse pompojmë tokat me kimikate, do të rritim më shumë ushqim. Por ne e dimë se çfarë do të thotë kjo për sa i përket ndotjes së tokës, bërjes së fermerëve të varur nga inputet e jashtme dhe ndryshimeve klimatike.”

Dhe ndërsa çmimet globale të plehrave arrijnë nivele rekord, fermerët e Afrikës po e gjejnë veten më të goditurit. Kërkesa për pleh të prodhuar në vend është në rritje, por disa vende varen nga importi për deri në 70-80 për qind të nevojave të tyre për plehra dhe, të ngecur në para, ata po luftojnë për të ofruar ndihmë për fermerët.

Kritikët thonë se një pjesë e kësaj dobësie mund t’i atribuohet bazës së vendosur nga AGRA.

Në Zambi dhe Tanzani, sipas një raporti, AGRA i bindi fermerët e vegjël që të merrnin kredi në mënyrë që të blinin plehra dhe fara komerciale. Por kur çmimet e drithit ranë, fermerët nuk ishin më në gjendje të paguanin huadhënësit e tyre dhe disa u detyruan të shisnin bagëtinë e tyre, duke i shtyrë në borxhe të mëtejshme. AGRA është kritikuar gjithashtu për ndihmën e shumëkombësheve të farërave dhe pesticideve si Bayer, DuPont dhe Syngenta të zgjerohen në disa nga vendet ku është aktive.

Në përgjigje, përfaqësuesit e AGRA-s thonë se ata po përpiqen të adoptojnë një vizion më holistik të asaj se si duhet të duket bujqësia në Afrikë, duke marrë mësime “për qasjet që funksionojnë”.

Në strategjinë e saj të re pesë-vjeçare, plehrat nuk përmenden më në mënyrë eksplicite, ndërsa strategjia në vend të kësaj dyfishon forcimin e tregjeve dhe promovimin e aksesit në farat komerciale.

“Është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e asaj që bën AGRA – duke pranuar se ne mund të ndryshojmë jetën e fermerëve vetëm duke i ndihmuar ata të kenë akses te farat”, tha presidentja e AGRA-s, Agnes Kalibata, duke shtuar se teknologjia, plehrat dhe ujitja “duhen gjithashtu”. Kalibata tha se fokusi te “partneritetet” do të jetë qendror për qasjen e saj në vazhdim.

Por Timothy Wise, nga Instituti për Politikat e Bujqësisë dhe Tregtisë, një grup kërkimor dhe avokues, tha se “nuk ka pothuajse asgjë të re” në strategji.

“Ata sigurisht nuk bëjnë asgjë për të trajtuar mënyrat e shumta në të cilat modeli i bujqësisë i Revolucionit të Gjelbër po nxit përdorimin e paqëndrueshëm të tokës, acidifikimin e tokave në vend që t’i bëjë ato më pjellore dhe dobëson qëndrueshmërinë e fermerëve ndaj ndryshimeve klimatike,” tha Wise.

“Sinqerisht, dështimi për të bërë më shumë përparësi sigurinë ushqimore dhe prosperitetin e fermerëve, apo edhe diçka që ata do të masnin, është tronditëse për mua.”

AGRA, tha ai, “ka pasur 17 vjet për të prodhuar rezultate, fjalë për fjalë miliarda dollarë në mbështetje. Koha mbaroi”.