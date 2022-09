Kryemadhi nxjerr kontratën/ Ku gënjen Rama për paratë e inceneratorëve

Pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama, që tha se është normale që të vazhdohen të paguhen mijëra euro çdo ditë për inceneratorin, megjithëse inceneratori nuk ekziston, ka reaguar deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi.









Sipas deputetes së Partisë së Lirisë, kryeministri duhet të ndërpresë pagesat për inceneratorët, pasi në kontratë ishte parashikuar ndryshe.

Ajo publikoi dy faqe nga kontrata dhe tha se ishte shkelur neni 2.2 i kontratës, që parashikon se deri më tani duhet të ishin ndërtuar 8 vepra nga koncensionari.

Ndërkohë kur u pyet nga gazetarët, Rama tha se paratë vazhdojnë të paguhen sepse inceneratori do të ndërtohet në të ardhmen.

STATUSI I MONIKA KRYEMADHIT

Mire qe je Piktor i deshtuar, mire qe je KM super i deshtuar, por po provon dhe hobin e radhes tani – po na ben anal-istin juridik te aferes se Inceneratorit te Tiranes.

Po si ta nxe goja te deklarosh publikisht se Inceneratori i Tiranes do te djegi kur te ndertohet???

Po neni 2.2 i kontrates ku shkoi ???

Ku jane 8 veprat qe duhet te ndertoje Koncesionari ???

Po afati 72 muaj qe duhet te ndertoheshin te gjitha veprat ku shkoi ????

Ah po, nje gje e di me siguri ti: Pagesa mujore nuk nderpritet ???

Edi nderprit pagesen direkt. Mos i co leket e shqiptareve per “biznesmene” te kerkuar nga drejtesia.

Shqiptaret jane shume te varfer per tiu vjedhur edhe qindarken e fundit.

Mos bej Avokatin e Inceneratoreve se do te deshtosh njesoj si Pinoku i Bashkise.