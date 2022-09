Kryeministri Rama kërkoi ndjesë për deklaratën e përsëritur se në Zvicër të dënojnë me 3 burg nëse ngrohesh me më shumë se 19 gradë celcius. Verifikimi u bë nga Faktoje.al, e cila kontaktoi me qeverinë zviceriane pasi deklarata ishte përsëritur nga Edi Rama dhe më pas nga zv.kryeministrja Belinda Balluku para fëmijëve të një shkolle.