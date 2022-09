Rama: Pensionet i rritëm me 15 mijë lekë!

Kryeministri Rama tha se pensionet në Shqipëri janë rritur me 15 mijë lekë, ndërsa inflacioni ka qenë 8%, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit.









“Shqetësim imi i përditshëm si t’u qëndrojmë pranë pensionistëve, por sado t’i rrisim pensionet nuk u themi dot që kemi bërë mjaftueshëm. Por fakt është që kemi ndërhyrë për herë të parë për të riindeksuar pensionet dy herë brenda vitit dhe po t’i referohemi situatës kemi rritje afër 10% me pensionet krahasuar me më parë. Bëmë dy indeksime, një në prill një në tetor që t’u gjendemi pensionistëve për të përballuar goditjen e rritjes së cmimeve. Është fakt që pensioni u rrit me 15 mijë lekë. Nuk është shumë, por është shumë më shumë se ç’është bërë më parë. Duhet bërë më shumë për inflacionin që Shqipëria po e mban nën kontroll. Në Shqipëri inflacioni ka qenë 8%, në këto muaj është 6%, ndërkohë që vendet e rajonit e kanë 10 ose 11%.

Këto janë shifra të Eurostat. Rritja që vjen me valën e dytë mbështetjes është një rritje e qëndrueshme. Nuk është paketë që ka afat, por është një rritje që do vijojë vitin e ardhshëm” u shpreh Rama.