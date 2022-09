“Shitës makinash me letra false”, ndaj shefit të IKMT- Tiranë, të veprojnë organet ligjzbatuese

Çfarë arsimi ka, ky tipi me “përvojë” në shumë punë të pista”/ Ministria e Brendshme, strehë dhe promovuese në detyra të larta e personave me aktivitet kriminal, ndërsa kryeministri Edi Rama e ministri Bledar Çuçi, bëjnë sikur nuk dinë, megjithëse R.Sh e kanë një nga shefat e grupeve të patronazhistëve të Tiranës, por edhe e përdorin si mburojë për të mos prekur pallatet e oligarkëve e trafikantëve









Duke qenë se Krye-inspektori Mbrojtjes së Territorit të Qarkut- Tiranë, R.Sh, është drejtues brenda Ministrisë së Brendshme, ministri Bledar Çuçi duhet të verifikojë të dhënat e tij penale, sepse sipas disa informacioneve që kanë ardhur në “Pamfleti”, rezulton i përfshirë në aktivitete kriminale.

Ai nuk i ka deklaruar “zullumet” që ka bërë në formularin e dekriminalizimit, i detyruar si zyrtar i Ministrisë së Brendshme, por të dhënat për aktivitetin e tij, i ka drejtësia në Shqipëri e Itali, ku ky ka bërë punë të pista prej moshës 20 vjeçare, e deri kur R.Sh u bë pjesë e pushtetit të PS, tamam si Kajmaku.

Sot po publikojmë një nga këto prova zyrtare të drejtësisë shqiptare në të tre nivelet e gjyqësorit, që faktojnë se Krye-inspektori i Territorit të Tiranës, R.Sh, është marrë me aktivitet kriminal, vjedhje makinash në Itali dhe kontrabandim e shitje të tyre me dokumente false.

Ka qenë 23 vjeç në vitin 2005, kur Drejtoria e Transportit Rrugor- Tiranë, ka kallëzuar në Prokurori shtetasin G.H, për vjedhje të një automjeti “Golf Volkswagen”, të grabitur me dhunë në Itali dhe të futur e regjistruar me dokumente false në Shqipëri.

E konfirmojnë hetimet dhe eskpertiza e Akt-Shitjes te noteri M.K, nga të cilat rezultoi se R.Sh ishte personi që e kishte vjedhur atë makinë në Itali, e futi kontrabandë me letra doganore false dhe ia shiti shtetasit G.H, i autorizuar nga biznesmeni Z.K.

Për ta regjistruar makinën e vjedhur me letra false, hajduti R.Sh, kishte përdorur zyrtarin e Transportit Rrugor të Tiranës, E. Sh, mik punësh “të pista” bashkë me të, të cilit dënimi me burg iu konvertua në 500 mijë lekë të reja gjobë.

Siç bëjnë të gjithë parellinjtë e botës së krimit, edhe R.Sh “ëmbëlsoi” me miliona prokurorë e gjyqtarë te të dy shkallët, dhe dosja e tij është lënë pezull ende sot e kësaj dite, si gjoja në “proces hetimi për mungesë letër porosi nga policia italiane”.

Ministri Bledar Çuçi, shefi i madh i krye-inspektorit ndërtimor R.Sh, mund ta gjejë këtë fakt në pretencën e Prokurorisë Tiranë, në Vendimin Nr. 802, datë 21.06.2007 të Gjykatës së Faktit Tiranë, në Vendimin Nr. 854, datë 21.11.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe në Vendimin Nr. 102, datë 10.02.2010 të Gjykatës së Lartë.

Për ta bindur që nuk është shpifje, po i publikojmë një pjesë hetimi nga dosja penale e Gjykatës së Lartë, ndërsa në vijim, do të publikojmë fakte si pjesë trafiqesh në Itali e Shqipëri./Pamfleti

Më herët gjatë shembjes së banesave në Astir, shefi i IKMT-së, Tiranë, Rigers Sheqeri, është akuzuar për ryshfet në selektimin e mosprishjes së banesave. Kujtojmë këtu akuzën e psikologes M. L, (banore e dëmtuar nga prishja selektive e banesave), e cila e denonconte R.Sh publikisht për ryshfet në shumën 10 mijë euro për të mos i prishur një pjesë të objektit të saj që lidhej me segmentin kryesor të rrugës.