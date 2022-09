“Squid Game”, regjisori i shfaqjes i hapur për bashkëpunim me Leonardo Di Caprion

Pas suksesit të paprecedentë, “Squid Game” rikthehet me regjisorin e serialit që e ngriti jo pak shifrën për sa i përket kastit.

Kjo rrjedh nga fakti se Hwang Dong-hyuk , i cili po ashtu është duke shkruar skenarin për fenomenin Netflix, po mendon t’i kërkojë Leonardo DiCaprio t’i bashkohet.

Dong-hyuk së ​​fundmi mori pjesë në një intervistë në Seul dhe u pyet për mundësinë e pjesëmarrjes së yllit të Hollivudit në “Squid Game”.

Në përgjigjen e tij, ai e bëri të qartë se nuk ka një gjë të tillë të planifikuar për sezonin 2, por ai është i hapur ndaj idesë për të përfshirë një emër të madh nëse rrethanat e lejojnë.

Squid Game director Hwang Dong-Hyuk wants to ask Leonardo DiCaprio to join a future season.

Details here: https://t.co/UinkMZHez8 pic.twitter.com/1VvBu5khEm

— Comic Book Resources (@CBR) September 16, 2022