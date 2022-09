Vdekja misterioze e gruas në Kamëz, flet vëllai: Motrën time, Shahen e vrau ish-dhëndrri, Shefqet Lika

TIRANË – Më 4 shtator të këtij viti, mbylli sytë përgjithmonë në rrethana misterioze Shahe Lika, nënë e 4 fëmijëve, 2 djemve dhe 2 vajzave. Ngjarja e rëndë e ndodhur në Kamëz, tronditi banorët e zonës, për më tepër që ngjarja u mbajt e fshehur. Vetëm pas interesimit të medias në policinë e Tiranës, blutë dolën me një sqarim zyrtar për vdekjen e 55-vjeçares, ndërsa arrestuan bashkëshortin e viktimës, Shefqet Lika me origjinë nga Kukësi. Ky i fundit gjatë marrjes në pyetje në Komisariatin e Kamzës ka deklaruar se nuk e kishte raportuar vetëvrasjen e gruas, pasi kishte frikë se nuk do e besonin familjarët e saj. Ndaj dhe raportoi se vdekja ishte për shkaqe natyrale. Burime nga policia bënë me dije se çifti ka pasur konflikte të shumta prej shumë vitesh, ndërsa bashkëshorti ka ushtruar dhunë sistematike ndaj saj. Në javët e fundit mësohet se ajo ishte larguar nga shtëpia dhe se në banesën e burrit ishte kthyer një ditë para se të merrte vendimin për t’u vetëflijuar. Pas kryerjes së autopsisë së nënës së 4 fëmijëve, 56-vjeçari Lika u vu nën akuzë për dy vepra penale: Shkaktimi i vetëvrasjes” dhe “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”. Por ngjarja në fjalë merr përmasa të tjera, pas reagimit të familjarëve të saj, të cilët dyshojnë se ish-dhëndrri i tyre u ka vrarë motrën dhe se vrasja ka qenë e paramenduar mirë. Sipas vëllait të viktimës, Servet Bytyqi, motra nuk është vetëvrarë dhe se në trupin e saj janë gjetur shenja dhune, të cilat ishin mbuluar me pudër.









“Prej dy muajsh, Shaha ishte në Kukës te motra tjetër, kur ka mësuar se vjehrra ishte duke vdekur dhe se po lyenin shtëpinë. Ndonëse motra kishte ikur nga banesa e burrit dhe nuk do të kthehej më tek i shoqi për shkak të marrëdhënies shumë të vështirë që kishte me të, për hatër të plakës është kthyer në Kamëz për t’i qenë afër asaj dhe për t’i shërbyer për herë të fundit. I thamë mos shko, por Shaha ishte aq e mirë, e fisme në traditat tona dhe aq njerëzore, ndaj nuk na dëgjoi. U kthye në shtëpinë e burrit, për ta gjetur ne të vdekur. Dhe më e rënda, nuk na çuan fjalë ne vëllezërve se motra kishte ndërruar jetë. U tmerruam kur i pamë trupin gjithë shenja dhune. Jemi totalisht të shokuar, ndaj kërkojmë drejtësi”, tha vëllai i viktimës. Ndërkohë, Serveti u shpreh se do kërkojnë zhvarrosjen e kufomës për t’i bërë riegzaminim në lidhje me shkakun e vdekjes. Duke marrë shkas nga një reagim bërë tri ditë më parë në rrjetet sociale, “Gazeta Shqiptare” kontaktoi me vëllain e viktimës, Servet Bytyqi, i cili jeton në Angli. Në reagimin e tij për “GSH”, Bytyqi akuzon haptas Shefqet Likën se i ka vrarë motrën, por edhe familjarë të këtij të fundit si bashkëpunëtorë në krim. Ndërkohë që ai u bën apel organeve të drejtësisë që të zbardhin sa më shpejt ngjarjen.

“Do kërkojmë zhvarrosjen e kufomës dhe ekspertizë të dytë. Policia dhe prokuroria të zbardhin ngjarjen” “Ja si u futi në grackë me lajmin për “vdekjen” e nënës së tij. Ai dhe familjarët dhunuan dhe kufomën, ka shenja dhune”

REAGIMI I VËLLAIT TË VIKTIMËS

Fjala ime e hapur! Drejtuar Shefqet Likës!

Mendjeshthurur e gjakprishur, fodull e injorant, i vuajtur për protagonizëm e emër. Vrasës i motrës sime Shahe Bytyçi!

Për efekt e vënie në dijeni të mbarë opinionit e shoqërisë sonë. Po të drejtohem me përgjegjësi të plotë penale e civile, i detyruar për të saktësuar desinformimin mediatik që qarkullon. Sikur Shaha është vetëvarur. Po të drejtohem ty more haram e mendjeçthurur që ta marrin vesh publikisht gjithkush. A e pate vështirë të matesh me një grua. Me nënën e fëmijëve tuaj, me Shahen time të mirë? Që të ka shërbyer me përkushtim e devotshmëri. Po nënen tënde plakë së cilës motra ju gjend pranë deri në të Dielën e 4 Shtatorit. Ti a mund e mbylle nanën në dhomë brutalisht që të vrasësh i lirë Shahen. Mu dhimt nusja tha, por nuk munda ta shpëtoj. Të pyes hapur, dhe ta marrin vesh edhe organet shtetërore që kemi të bëjmë me një vrasje të paramenduar e kalkuluar hollë, për aq sa mundet të kalkulojë mendja e trashë e një njeriu injorant e mendjemadh, bajraktar e primitiv, fodull e i varur skajshmërisht nga alkoholi. Që në 56 vite jete nuk i ka thanë kush puna e mbarë. Je sjellë mbi 40 vjet rreth tavolinës e rakisë o njeri i mbaruar me kohë. Ti trimërinë e kishe me vetveten, se nje herë e provove te ngresh zerin jashte dyerve të oborrit e hengre dru si qeni.

E turpërove Shahen kür të nxori nga thonjtë e komshiut tënd të cilit me paturpësi i rrin lepe për një gotë raki. Po si nuk të la atëherë të të kishin ngordhë ma mirë.

1-Shenjat e thonjve në dorën e Shahes të kujt janë? A kaq burracak je sa të luftosh me thonj, apo ke patur ndihmë se nuk po mundesh të shtyhesh me Shahen.

2-Apo thjeshte,kur Shaha u nis të ike nga ti për te fundit here, ti i more çantën, ku ajo kishte një kalavesh rrush ta hante rrugës, ti i more jetën,duke i prere çantën e cdo mundësi jete.

3- Kush ka vu dorë në kufomën e motrës sime duke i bërë makiazh për të humbur gjurmët.

4- A e dini se askund në botë nuk lejohet dhunimi i kufomës, dhe një rast i tillë është vrasje me e madhe se vetë vrasja??

5-Rrobat e Shahes ku janë? Ato janë prova më e mirë materiale për dëshmi? Kush i zhduku?? Trego ti me bashkëpunëtorët e tu!

6- Në makinen tënde, ku ti ke futur mjete pune… A ke menduar te fusesh kufomen e ta heqesh qafe Shahen duke e shpallur të humbur?

7- Në aktin e pronësisë së shtëpisë?? Me cfarë llogjike dhe cfarë synimi e ke kaluar në pronësi të Bates, nanës tënde. Cfarë qëllimi fsheh ti pas asaj? Atë shtëpi që aq mund e djerse ka derdhë Shaha ime e mirë. Me pune dore, qëndistarie shitje lulesh. Ajo ndërto e ti shkatërro me alkool gjithë ditën e gjatë. Shkaterrues i familjes.

Dhe paske patur dhe sekrete të tjera që i ke financuar me lekët e saj e të djalit emigrant o haram i haramit… Ti që një palë këpucë nuk ke qenë i zoti ti paguash pa gënjyer këpucarin. Dhe motra ka pagu për ty, sa herë ti ke mashtru. Gjithë banorët e Kamzës që u ka ra rruga aty pari e dinë mundin e saj, e ti nuk e din. Prandaj të mohojnë fëmijët tu e je në konflikt të vazhdueshëm me ta. Unë ju akuzoj familjarisht për fshehje e manipulim te fakteve. Ju akuzoj për vrasjen e Shahes.

8-Pse duhej ta vrisje motrën time që aq e aq herë të ka shpëtu me lutjet e saj ndaj nesh.

10- Si nuk të zu toka para se të mashtrosh se ke nanën sëmurë në shtrat të vdekjes, e duke prekur Shahen në seder se mos turpërohem pa i dhanë shërbimin e fundit asaj. Pse i mashtrove vëllezërit e kusherinjtë e mi se Shaha ka vdekur në krevat. Unë falenderoj zotin që motra ime nuk është zhdukur pa gjurme…. Të gjithe keto pyetje ti bera,pasi policia i ka anashkaluar. Policia që ti po mundohesh ta blesh. Të bej thirrje. Ty dhe kush qëndron pas teje.

Nuk keni para për të blerë prokurorinë e gjykatat dhe mbarë opinionin ku ka shqiptarë e u ka mbete një pikë gjaku. Ti do dënohesh dhe skenar tjetër nuk ka. Unë jam i shokuar totalisht. Ti e din se Shahen nuk na ke meritu kurrë. Ne e përcollem Shahen me nderime të medha ,dhe nuk pranuam ti perziejme lotët me pafytyrësinë. I more me qafë dhe njerëzit tuaj. E varrosëm në shtëpinë tonë, duke e larguar nga shtëpia e vuajtjes së saj. Ajo do jetojë sa të vdesë banori i fundit që e ka njohur. Madje do jetoje me gjatë. Do jetojë në këngët e mia për motrën. Unë jam njeri që ndjej keqardhje për çdo padrejtësi.

E ti e di shumë mirë. Se vec miresise e keshilles nuk mban mend asgjë tjeter nga unë. Por vrasja e Shahes mi ka tharë lotët e me ka tha çdo pikë gjaku, duke me bërë të fortë. U bëj thirrje Prokurorisë, organeve të rendit dhe sistemit të Drejtësisë që të hetohet çështja e të arrestohen personat që kanë manipuluar në fshehjen e krimit.

Nuk do të ndaloj në zbardhjen e çështjes.

KËRKESA E FAMILJARËVE

Familjarët e Shahe Likës pohojnë se viktima është dhunuar, dhe se është bërë makiazh për të zhdukur shenjat që kishte në trup. Ata thanë se do të kërkojnë zhvarrosjen e kufomës për të bërë një ekzaminim të dytë, që sipas tyre do të çoj në zbardhjen e së vërtetës së ngjarjes. Familjarët e viktimës deklarojnë se 55-vjeçarja është vrarë dhe se vrasja ka qenë me paramendim.