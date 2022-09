Berisha për rritjen e çmimeve: Rama i ka shpallur luftë shtresës së mesme! Bordet janë komuniste

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha në bashkëbisedimin online me shqiptarët në Itali tha të dielën se kryeministri Edi Rama i ka shpallur luftë shtresës së mesme.









Ish-Kryeministri foli edhe për rritjen e çmimeve, duke theksuar se një shoqëri pas shtresën e mesme nuk mund të zhvillohet.

“Sot kemi rrogën mesatare më të ulët në rajon, 20-30% më të ulët se Kosova. Ju ngritët shqetësimin për çmimet. Bordet komuniste tha Rama janë të dobishme. Po, janë të dobishme sepse cakton çmimin që do. Dhe me çmimet e rritura cakton të ardhurat e tij. Rama caktoi gjithsej 50 mln për shqiptarët. Tani ka bërë një rritje të jashtëzakonshme të energjisë,. përse? Do të godasë shtresën e mesme, i ka shpallur luftë të hapur shtresës së mesëm. Një shoqëri pa shtresën e mesme, kurrë nuk mund të zhvillohet”, tha Berisha.