Biden homazhe për Elizabeth ll: Bota ishte më e mirë me Mbretëreshën! (VIDEO)

Presidenti amerikan, Joe Biden së bashku me zonën e parë Jill Biden kanë mbërritur këtë të diel në Londër për të bërë homazhe për Mbretëreshën Elizabeth ll.

Biden pasi nënshkroi në librin zyrtar të ngushëllimeve, u shpreh: “Zemrat e vendit të tij janë me gjithë njerëzit e Mbretërisë së Bashkuar”.

Mediat e huaja bëjnë me dije se presidenti amerikan ka shkruar se britanikët ishin me fat që e kishin Elizabeth II udhëheqëse për 70 vite.

“Bota ishte më e mirë për shkak të Mbretëreshës”, ka shkruan Biden, raportojnë mediat e huaja.

