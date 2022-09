Funerali i Mbretëreshës Elizabeth/ Sot ditë pushimi kombëtare, shumica e bizneseve mbyllur!

Funerali i Mbretëreshës Elizabeth II, ka bërë që autoritetet britanike të shpallin të hënën (19 shtator) ditë pushimi kombëtare (festë zyrtare). Qeveria e ka shpallur ditën e pushimit për të lejuar qytetarët të bëjnë nderimet e tyre, që do të thotë se të gjitha bankat, Bursa e Londrës, zyrat publike dhe shumica e bizneseve do të mbyllen.









E hëna ndryshon në mënyra të tjera nga shumica e festave publike në Mbretërinë e Bashkuar. Strukturat hoteliere dhe bizneset e shitjes me pakicë që zakonisht qëndrojnë të hapura për të përfituar nga rritja e kërkesës po mbyllin dyert e tyre në respekt të monarkes.

Ngadalësimi i aktivitetit të biznesit mund të dëmtojë ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar në një kohë të vështirë. Danni Heëson, një analist në firmën e investimeve AJ Bell, i tha CNN Business se, megjithëse ishte e vështirë të vlerësohej ndikimi ekonomik, Mbretëria e Bashkuar “tashmë po shkon drejt një recesioni, kështu që çdo goditje në produktivitet do të ketë një çmim”.

Ja një vështrim i bizneseve që – në mënyrë të pazakontë – mbyllin dyqanet për ditën, dhe ato pak që qëndrojnë të hapura:

Çfarë është e hapur

Zinxhiri i kinemasë Vue, ndryshe nga rivalët e tij kryesorë, do të mbajë disa ambiente të hapura për shfaqjet live të funeralit. Transmetimi do të fillojë në orën 10 të mëngjesit dhe do të zgjasë për tre orë, duke mbuluar shërbimin në Westminster Abbey si dhe pjesë të procesionit të arkivolit të Mbretëreshës.

Shikuesit nuk do të duhet të paguajnë për biletat dhe do t’u jepet një shishe ujë falas, por nuk do të mund të blejnë kokoshka ose ushqime e pije të tjera. Megjithatë, shumë nga baret e vendit do të shërbejnë pije, ndërsa do të transmetojnë edhe funeralin.

Greene King drejton më shumë se 2700 bare në Angli, Uells dhe Skoci, duke e bërë atë zinxhirin më të madh në Mbretërinë e Bashkuar. Një zëdhënës i kompanisë i tha CNN Business se vendet e saj do të hapen të hënën “që komunitetet të mblidhen për të mbajtur zi dhe për të reflektuar së bashku për jetën e Mbretëreshës”.

JD Wetherspoon, një zinxhir i njohur prej rreth 840 baresh në të gjithë vendin, i tha CNN Business se shumica e vendeve të tij do të mbylleshin gjatë shërbimit funeral, por do të hapeshin rreth orës 13:00, ndërsa ato në qendër të Londrës dhe në stacionet hekurudhore dhe aeroportet do të mbeten. hapur.

Hotelet në Londër tashmë po bëjnë biznes të madh pasi njerëz nga i gjithë vendi dhe jashtë shtetit dynden drejt kryeqytetit. Shumë prej tyre tani janë plotësisht të rezervuara , ndërsa tarifat e dhomave janë trefishuar në disa raste.

Travelodge, e cila ka 78 hotele buxhetore në Londër, tha se stafi i saj po punonte “gjatë orës” në përgatitje për funeralin e Mbretëreshës.

“Hotelet [tona] në Londrën qendrore dhe Windsor janë shitur fjalë për fjalë dhe kërkesa po rritet për hotelet tona që ndodhen pranë një stacioni treni ose metroje në të gjithë Londrën e Madhe,” tha një zëdhënës për CNN Business.

Rrjetet rrugore dhe hekurudhore në Mbretërinë e Bashkuar pritet të jenë të ngarkuara. Por mund të ketë disa ndërprerje.

Aeroporti Heathrow i Londrës po ndryshon 15% të orarit të tij të fluturimeve për të reduktuar zhurmën në qendër të Londrës ndërsa funerali po zhvillohet, që do të thotë se do të ketë anulime .