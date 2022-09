Këshilltari më i lartë i Liz Truss nën hetimin e FBI-së për “ryshfet zgjedhor” në zgjedhjet amerikane, dyshohet se komplotoi për…

Këshilltari më i lartë i Liz Truss është intervistuar nga agjentë të FBI-së për një komplot të dyshuar kriminal për të korruptuar një politikan amerikan dhe për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Mark Fullbrook është shefi i shtabit të Downing Street – ndihmësi kryesor i kryeministrit me një rol udhëheqës në formësimin e strategjisë së qeverisë.









Ai drejtoi fushatën e udhëheqjes së Truss dhe ka këshilluar qeveritë dhe kryeministrat e huaj, duke përfshirë Boris Johnson, Margaret Thatcher dhe Sir John Major.

Sot mund të zbulohet se ai ishte i përfshirë në një komplot të supozuar për të përmbysur demokracinë e Porto Rikos, ishullit të Karaibeve të administruar nga SHBA. Prokurorët kanë thënë se përgjegjësit “i dhanë një goditje në zemër demokracisë sonë” dhe “gërryen besimin e qytetarëve tanë në institucionet e tyre të qeverisjes”.

Fullbrook, 60 vjeç, u bë subjekt zyrtar i një hetimi të Departamentit të Drejtësisë të SHBA (DoJ) dhe FBI-së këtë vit, që do të thotë se hetuesit federalë ishin të interesuar për sjelljen e tij. Në prill, FBI i kërkoi Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA) të Britanisë dhe Policisë Metropolitane që të ndihmonin për të siguruar pjesëmarrjen e tij në një intervistë zyrtare. Ai ra dakord pasi u afrua nga Scotland Yard. Kompania e tij u thirr dhe u detyrua të dorëzonte qindra emaile të ndjeshme. Fullbrook që atëherë ka nënshkruar një marrëveshje me FBI-në dhe po bashkëpunon si dëshmitar.

Hetimi i FBI-së përqendrohet në një ryshfet të dyshuar nga Julio Herrera Velutini, një bankier ndërkombëtar dhe donator i Partisë Konservatore me bazë në Mayfair. Velutini, 50 vjeç, dyshohet se i premtoi guvernatores të Porto Rikos, Wanda Vázquez Garced, 300,000 dollarë për fushatën e saj të rizgjedhjes në vitin 2020, me kusht që ajo të shkarkonte kreun e rregullatorit financiar të ishullit. Ajo kishte filluar të shqyrtonte transaksione të dyshimta në Bancredito, banka që zotëron Velutini. Sipas një aktakuze penale, guvernatorja u pajtua.

Velutini, i cili mban pasaporta italiane dhe venezueliane, nuk kishte të drejtë të dhuronte për zgjedhjet në SHBA. Ai nuk donte që marrëveshja të bëhej e njohur, thuhet në aktakuzë. Në vend të kësaj, ai i pagoi paratë CT Group, një firmë lobimi australiano-britanike e themeluar nga Sir Lynton Crosby, strategu politik me nofkën “Magjistari i Ozit”. CT, e njohur për lidhjet e saj të ngushta me partitë e qendrës së djathtë në mbarë botën, më pas mbështeti Vázquez Garced, një republikane që mbështet Donald Trump, në ofertën e saj të pasuksesshme për rizgjedhje.

Fullbrook, atëherë shefi i projekteve globale të CT, mori drejtimin. Në aktakuzat penale përshkruhet si “Firma Konsulente Ndërkombëtare-Partner #2”. Sipas prokurorëve, ai fluturoi për në Porto Riko për t’i treguar Vázquez Garced se si mund ta ndihmonte atë për të fituar zgjedhjet, i dha asaj një strategji fushate dhe votime dhe ndërmjetësoi pagesat sekrete midis Velutinit dhe CT. Velutini dyshohet se ka “fshehur qëllimin e paligjshëm dhe korruptiv të ryshfeteve të paguara për të përfituar Vázquez Garced duke kryer disa pagesa për shërbimet e konsulencës politike” nëpërmjet llogarive bankare të palëve të treta.

Muajin e kaluar Departamenti i Drejtësisë akuzoi Vázquez Garced dhe Velutinin për krime që dënohen deri në 20 vjet burg. Ata mohojnë keqbërjen. Disa bashkëpunëtorë janë akuzuar ose dënuar.

Më 4 gusht, ditën kur Vázquez Garced u arrestua dhe u akuzua, Kenneth Polite Jr, një ndihmës prokuror i përgjithshëm në DoJ, tha: “Skema e supozuar e ryshfetit u ngrit në nivelet më të larta të qeverisë portorikane, duke kërcënuar besimin e publikut në zgjedhjet tona., proceset dhe institucionet e qeverisjes”. FBI nuk do të thoshte nëse të tjerët mund të akuzoheshin.

Fullbrook po përfaqësohet nga avokatë të mbrojtjes penale në firmën White & Case dhe së fundmi nënshkroi një “marrëveshje oferte” me FBI-në. Kjo nuk i jep atij imunitet absolut, por do të thotë se ai mund të sigurojë prova duke e ditur se ato nuk do të përdoren kundër tij në procedurë penale. Që atëherë ai ka bashkëpunuar me FBI-në si dëshmitar.

Përfshirja e tij në një skemë të dyshuar kriminale dihet nga zyrtarët në Whitehall, të cilët kanë ngritur shqetësime nëse Fullbrook do të marrë nivelet më të larta të lejes së sigurisë brenda Downing Street. Fullbrook tha se ai i kishte thënë ekipit të përshtatshmërisë dhe etikës së Zyrës së Kabinetit për polemika. Ai nuk e ka kaluar ende verifikimin e sigurisë, por këmbënguli se kjo nuk ishte e pazakontë dhe hodhi poshtë pyetjet në lidhje me përshtatshmërinë e tij për rolin e tij në qeverinë britanike. Një burim i Whitehall tha se përfshirja e tij në hetimin e FBI-së paraqiste “probleme të panumërta”. Këto përfshijnë pasojat diplomatike të këshilltarit të lartë të kryeministrit që është hetuar nga aleati më i ngushtë i Britanisë. Administrata Biden ka ndarë burime të mëdha për të mbrojtur zgjedhjet nga ndikimi i huaj.

Truss ka të ngjarë të përballet me pyetjet e saj, duke përfshirë nëse Fullbrook e informoi atë dhe, nëse po, si reagoi ajo. Përpara se të hynte në “numrin 10”, Fullbrook kaloi kohë në Chevening, shtëpinë e vendit të Truss si sekretare e jashtme, duke ndihmuar në finalizimin e emërimeve të saj në kabinet dhe planet për krizën e kostos së jetesës. Javën e kaluar Fullbrook iu drejtua zyrtarëve në Downing Street, duke u thënë atyre që Truss dëshironte ta kthente “një administratë dyvjeçare në një administratë shtatëvjeçare” dhe duke theksuar se qeveria do të vinte një vijë nën skandalin e viteve mbi etikën dhe transparencën.

Sipas The Times, ai i tha stafit se ishte një privilegj të punoje në ‘numrin 10’ dhe përforcoi një “mandat kravatë” që kërkon një kod veshjeje të zgjuar. Ai gjithashtu ngriti vetullat duke deklaruar se ai nuk ishte një mbrojtës i Crosby dhe duke sugjeruar se e kundërta ishte e vërtetë. Fakti që ai e ngriti çështjen në një kohë zie kombëtare u përshkrua nga një burim si “qesharak”, raportoi The Times.

Dy javë më parë, Velutini udhëtoi për në Porto Riko për t’u deklaruar i pafajshëm përpara se të lirohej me kusht. Ai fillimisht publikoi një postim në blogun e tij duke pranuar se kishte paguar CT, por pretendonte se ishte për kërkime të përgjithshme të vëna në dispozicion të njerëzve dhe institucioneve të ndryshme, dhe jo vetëm Vázquez Garced.

Kjo kundërshtohet nga provat në një padi penale të SHBA. Sipas prokurorëve, Velutini u takua fillimisht me Vázquez Garced në një dasmë, ku një kontakt i ndërsjellë i vendosi në të njëjtën tryezë. Ai dyshohet se i premtoi para përderisa ajo “përjashtonte” kreun e rregullatorit financiar që hetonte bankën e tij dhe e la atë të zgjidhte pasardhësin.

Vázquez Garced dyshohet se ra dakord. Më 28 shkurt 2020, gjashtë muaj para zgjedhjeve, ekipi i saj siguroi letrën e dorëheqjes së rregullatorit. Ata ia përcollën atë bashkëpunëtorit të Velutinit përpara se të bëhej publike, duke bashkangjitur një emoji “zemër”. Velutini dyshohet se më pas u ftua për të zgjedhur kreun e ri të rregullatorit dhe zgjodhi një ish-punonjës në bankën e tij.

Po atë ditë, Fullbrook fluturoi nga Londra në San Juan, kryeqyteti i Porto Rikos, për një takim në orën 18:00 në një hotel luksoz me Velutinin dhe Vázquez Garced. Prokurorët thonë se qëllimi ishte që Fullbrook të përcillte Vázquez Garced përmes një prezantimi që i tregonte guvernatores se çfarë mund të bënte CT – me paratë e Velutinit për të.

Velutini ishte vënë në kontakt me CT nga një ish-agjent i FBI-së i turpëruar, i cili kishte kryer vepra penale dhe që atëherë ishte bërë hetues privat. Velutini dyshohet se i kishte kërkuar CT të bënte sondazhe dhe kërkime për Vázquez Garced, duke i dhënë asaj një avantazh konkurrues në një ishull ku varfëria është e përhapur dhe paratë e mëdha në politikë janë më pak të zakonshme. Në një mesazh me tekst të gjetur nga FBI, Velutini tregoi se CT madje do të zgjidhte një menaxher fushate për të drejtuar ofertën e saj për rizgjedhje në terren. Do të ishte një strateg me përvojë nga Uashington DC, tha ai, jo një “majmun nga Porto Riko”.

Takimi i hotelit u ndoq nga Fullbrook, Velutini dhe Vázquez Garced dhe disa bashkëpunëtorë. Të pranishmit u paralajmëruan se nuk mund të ketë vonesa dhe se me fillimin e mbledhjes, askush nuk mund të bashkohet me ta. Fullbrook dhe kolegu i tij i thanë Vázquez Garced se si do ta ndihmonin atë të fitonte. Brenda disa ditësh, ajo shprehu miratimin e saj për CT dhe Velutini ra dakord t’i paguante firmës këstin e parë të parave. Fullbrook i dërgoi fatura Velutinit duke përdorur emrin e një entiteti korporativ të lidhur me bankën e tij.

Hulumtimi dhe sondazhi që CT prodhoi më pas për Vázquez Garced u trajtua në fshehtësi dhe u nda vetëm me një rreth të ngushtë, thotë aktakuza. Kjo sfidon këmbënguljen publike të Velutinit që ai të vihej në dispozicion të organizatave të tjera dhe madje të shfaqej në një gazetë lokale. Në një rast, një nga bashkëpunëtorët e Velutinit i shkroi skuadrës së Vázquez Garced duke thënë: “Ky është raporti i njerëzve të Londrës, JU LUTEM MOS E PRINTONI OSE Ta NDANI KËTË ME NDONJË”.

Pavarësisht punës së CT, në gusht 2020, Vázquez Garced humbi zgjedhjet me 58 për qind me 42 për qind, duke i dhënë fund karrierës së saj politike dhe duke privuar Velutinin nga një person brenda. Bankieri, duke u sjellë gjithnjë e më i pamatur, pretendohet se më pas ka kërkuar të korruptojë pasardhësin e Vázquez Garced. Deri në vitin 2021, FBI dhe DoJ kishin nisur një hetim.

Fullbrook ka qenë një figurë e shquar në Westminster që nga vitet 1980. I diplomuari në Warwick Business School ishte zëvendësdrejtor i Shtabit të Fushatës Konservatore (CCHQ) nën Thatcher dhe ndihmoi në drejtimin e ofertës zgjedhore të Major në 1992. Në vitin 2010 ai iu bashkua CT, e cila ka punuar për kompanitë blu chip, firmat Big Tobacco dhe politikanë duke përfshirë Johnson, David Cameron dhe Sir Iain Duncan Smith.

Fullbrook jeton në Hampshire dhe deri vonë kishte një shtëpi pushimi në St Lucia në Karaibe. Ai u përball me publicitet të pafavorshëm pasi gruaja e tij, Lorraine, në atë kohë deputete konservatore për South Ribble, përdori shpenzimet për të rezervuar fluturime urgjente nga ishulli në Londër, në mënyrë që ajo të mund të merrte pjesë në një votim për Sirinë në 2013.

Ai u emërua menaxher i fushatës së suksesshme të udhëheqjes së Johnson në 2019, si huazim nga CT. Gruaja e tij, 63 vjeçe, u largua nga parlamenti në vitin 2015.

Hetimi i FBI-së mendohet se ka kontribuar në një përçarje serioze mes tij dhe Crosby. Në prill, Fullbrook u largua nga CT pas më shumë se një dekade dhe themeloi kompaninë e tij të lobimit, Fullbrook Strategies. Crosby tha se ishte “i trishtuar” për lëvizjen dhe pranoi të ulej në bordin këshillues të firmës, por privatisht thuhet se është i zemëruar dhe u ka thënë miqve se Fullbrook do të bëhet një shef i dobët shtabi në “No 10”. Burime pranë Crosby mohuan se çështja e FBI-së ishte shkaku kryesor i çdo përçarjeje.

Një zëdhënës i Fullbrook tha se ai ishte “i përkushtuar dhe respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret në çdo juridiksion në të cilin ai punon dhe ka besim se e ka bërë këtë në këtë çështje”. Ai tha se Fullbrook ishte angazhuar “plotësisht” me autoritetet amerikane. Ai shtoi: “Puna u angazhua vetëm nga z. Herrera [Velutini] dhe askush tjetër. Zoti Fullbrook kurrë nuk bëri ndonjë punë për dhe as nuk i paraqiti ndonjë gjetje kërkimore guvernatores ose fushatës së saj.”