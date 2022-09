“Korniza e re e dialogut…!”/ Marrëveshja Kosovë-Serbi pa njohje, mund të pranohet vetëm me një kusht

Drejtori i Institutit KIPRED, Lulzim Peci, në lidhje me kornizën e re të dialogut Kosovë-Serbi për të cilën është raportuar të dielën, ka thënë se ajo marrëveshje duhet të hyjë në fuqi me kusht që me hyrjen në fuqi Kosova të njihet nga pesë vendet mos njohëse.









Në të kundërtën, Peci thotë se “kjo kornizë e re e dialogut nuk i shërben interesave të vendit.

Sipas kornizës së re së dialogut që është raportuar sot në AP. Planifikohet që brenda 10 viteve Kosova të njihet nga Serbia.

Por brenda kësaj periudhe, Serbia do të ndihmohet financiarisht duke u njohur kështu si “fuqia kryesore rajonale politike dhe ekonomike”.

E për Kosovën përmenden njohjet e pesë shteteve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën.

Po ashtu Serbisë nuk do t’i kërkohet që menjëherë ta pranojë pavarësinë e Kosovës.

Kjo kornizë sipas raportimeve është propozuar nga Gjermania dhe Franca.

Të dy shtetet kanë caktuar emisarë për çështjen e dialogut./ Express