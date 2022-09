Media britanike: Rreth 2 mijë shqiptarë në veri të Francës, gati të rrezikojnë jetën për të hyrë në vend

Kryeministri i Shqipërisë i ka bërë thirrje popullit të tij që të ndalojë kalimin e Kanalit Anglez me varka të vogla, ndërsa rreth 2000 veta janë grumbulluar në veri të Francës gati për të bërë udhëtimin e rrezikshëm.









Edi Rama u tha të rinjve shqiptarë se në vend që të shpenzojnë mijëra para për të paguar kontrabandistët e njerëzve për të kaluar Kanalin, ata duhet t’i investojnë paratë në bizneset e turizmit rural që do t’i fitonin më shumë sesa mund të fitonin në Britani.

Ai u zotua se qeveria shqiptare do të sigurojë mbështetje financiare për të mbështetur plane të tilla mes shqetësimeve se numri i të rinjve shqiptarë që kërkojnë të kalojnë Kanalin po rritet.

Zyrtarët e Forcave Kufitare thonë se shqiptarët tani përbëjnë deri në 60 për qind të mbërritjeve, 100 herë më shumë se numri i vitit të kaluar nga vendi ballkanik. Rreth 2,000 shqiptarë të tjerë thuhet se kanë arritur në Francën veriore dhe tani po jetojnë në kampe të improvizuara ose po grumbullohen në Dunkirk dhe Calais përpara se të bëjnë kalimin e tyre.

Javën e kaluar, parlamenti i Shqipërisë mbështeti njëzëri një “memorandum” të ri me Mbretërinë e Bashkuar për të lejuar oficerët e saj të policisë të dërguar në Britani të ndajnë informacione kriminale dhe biometrike mbi emigrantët e Kanalit Shqiptar në një përpjekje për të përshpejtuar deportimin e tyre në Ballkan.

Edi Rama ka premtuar mbështetje financiare për turizmin rural në vendin e tij mes shqetësimeve se numri i të rinjve shqiptarë që kërkojnë të kalojnë Kanalin po rritet.

I pyetur në fundjavë për eksodin nëpër Kanal, zoti Rama u tha gazetarëve: “Së pari, do të doja t’u bëja thirrje të gjithëve që të mos e ndjekin atë rrugë sepse do të jetë gjithnjë e më e vështirë, do të bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë dhe shumica do të dështojnë.”

Ai pranoi se Shqipëria nuk mund t’u ofronte shqiptarëve të njëjtat “kushte” si Britania e Madhe apo Gjermania. “Ne nuk jemi magjistarë,” tha ai. Por ai këmbënguli se Shqipëria kishte “shumë mundësi” për ata që “me të vërtetë duan të arrijnë suksesin e tyre përmes punës”.

Rama sugjeroi se 20,000 ose 30,000 £ që njerëzit po paguanin trafikantët për të shkuar në Britani, me mbështetjen e qeverisë, mund t’u mundësonin atyre të ndërtonin biznese “agroturizmi” bazuar në pronat e vogla të prindërve ‘ose gjyshërve’ të tyre.

“Mund të fitoni shumë më tepër para se sa mundeni nga një punë e zakonshme në Britani, nëse nuk përfshiheni me rrjete kriminale që mund t’ju joshin me histori me më shumë të ardhura, por që përfundimisht të çojnë në ferr”, tha ai.

Bandat kriminale dhe tregtia e kokainës

Agjencitë e zbatimit të ligjit janë të shqetësuara për fluksin e shqiptarëve, bandat kriminale të të cilëve dominojnë tregtinë e drogës së kokainës në jug të Anglisë dhe janë zgjeruar në kultivimin e kanabisit duke përshtatur teknikat agroponike të zhvilluara në Shqipëri për rritjen e bimëve.

Vlerësohet se deri në fund të këtij muaji mund të kenë arritur në Britaninë e Madhe rreth 9 mijë shqiptarë. Në përgjithësi, gati 4,700 migrantë kanë kaluar tashmë Kanalin këtë muaj, duke e çuar totalin deri më tani këtë vit në 29,716, krahasuar me 28,526 për të gjithë vitin 2021 dhe 8,400 në 2020.

Analiza e TikTok, e përdorur nga kontrabandistët e njerëzve për të reklamuar shërbimet e tyre, sugjeron se ata po ndryshojnë taktikat e tyre, duke bërë më shumë nisje para agimit për të shmangur zbulimin nga xhandarët francezë dhe duke vënë burra të rinj në krye të varkave si kapiten për të kundërshtuar ligjet e reja që nënkuptojnë burgim të përjetshëm për ata që i drejtojnë.