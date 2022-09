Berisha: Rama po përdor ‘SKAP’-in e partisë si mburojë kryesore e vazhdimit të vjedhjes së shqiptarëve nga Veliaj, Rama, Ahmetaj dhe Agaçi në sipërmarrjen e tyre!

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur ndër të tjera në deklaratën e tij për mediat, se Rama po përdor në kundërshtim me ligjet e vendit kompaninë e tij, ndërsa ka lënë pa paguar kompanitë e tjera të cilat kanë punuar deri më sot në këto inceneratorë.

Sipas Berishës, Rama po përdor ‘SKAP’-in e partisë që është bërë mburojë kryesore e vazhdimit të vjedhjes së shqiptarëve nga Veliaj, Rama, Ahmetaj dhe Agaçi në sipërmarrjen e tyre.

“Është Edi Rama të dashur qytetarë që në kundërshtim flagrant me ligjet e vendit, në kundërshtim me opinionin e Entit Kombëtar të Prokurimeve Publike që thotë që negociatat e mbyllura s’mund të përdoren, ka firmosur kontratën me negociata të mbyllura. Është Edi Rama ai që ka pranuar që të gjitha prokurimet për djegësit nga Elbasani, Tirana dhe Fieri të bëhen vetëm nga një kompani e tij.

Ndaj dhe në qoftë se deri më sot pagesat e prapambetura për kompanitë e tjera shqiptare që kanë bërë punimet dhe nuk kanë marrë shumën që u takon, kompania e Edi Ramës, Engjëll Agaçit, Arben Ahmetajt dhe Erjon Veliajt marrë 40 milion euro gjatë këtij viti pa kryer asnjë punim. Kjo vetëm për faktin se është kompani qeveritare.

Në këto kushte Edi Rama po përdor SKAP-in e partisë që është bërë mburojë kryesore e vazhdimit të vjedhjes së shqiptarëve nga Veliaj, Rama, Ahmetaj dhe Agaçi në sipërmarrjen e tyre. Në këtë kontekst akuzoj direkt Edi Ramën, Engjëll Agaçin, Erjon Veliajn dhe Arben Ahmetajn që të ndërmerret një hap i detyruar nga gjykata. Duhet një kontroll administrativ i zbatimit të kontratës, por kjo kurrë nuk ndodhi, sepse s’mund të ushtrojë kontroll mbi kompaninë e tij.”, u shpreh ndër të tjera Berisha.