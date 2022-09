“Duket i dehur”, “Lëkundet nga njëra anë në tjetrën”/ Ministri britanik shkrihet së qeshuri në funeralin e Mbretëreshës (VIDEO)

Ministri i Financave dhe deputeti konservator i Britanisë së Madhe, Kwasi Kwarteng ka shkaktuar reagime pas publikimit të një videoje ku shihet duke qeshur në funeralin e Mbretëreshës Elizabeth.

Kwasi Kwarteng mban postin e ministrit të Financave në qeverinë Truss.

What is Kwasi laughing so heartily about? Been about three times now. pic.twitter.com/Bv9bJQFqZQ

— Dr Bethany Usher (@bethanyusher) September 19, 2022