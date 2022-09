“Fundi im është afër, e kam parë bukurinë e vdekjes”/ Mike Tyson: Unë vuaj nga dhimbjet e nervit shiatik, kur më ndodh nuk di të flas

E ndërsa nuk ka kaluar shumë kohë që nga publikimi i fotove që tregojnë legjendarin Mike Tyson duke lëvizur në aeroportin e Majamit me karrige me rrota, ish-kampioni i peshave të rënda ka treguar se vuan nga dhimbjet e nervit shiatik.









Më konkretisht, Tyson u shpreh se sëmundja specifike manifestohet dhe nuk mund të flasë, duke shtuar megjithatë se për momentin është mirë.

“Unë vuaj nga dhimbjet e nervit shiatik, një sëmundje që shfaqet herë pas here. Kur kjo ndodh, nuk mund të flas as. Falenderoj Zotin që ky është problemi im i vetëm shëndetësor. Tani jam mirë”, ka thënë “Iron Make”, i cili prej vitesh vuan nga problemet e shpinës.

Kujtojmë se kamera e New York Post ka regjistruar “Iron Mike” në aeroportin e Majamit, konkretisht në momentin kur një punonjës po shtynte një karrocë me rrota në të cilën ishte ulur. Në fakt, Tyson mbante një bastun dhe fshinte fytyrën me një peshqir. Siç vë në dukje botimi, “Iron Mike” nuk ka refuzuar të fotografohet me fansat e tij kur ata i kanë kërkuar të bëjë një selfie.

O Mike Tyson πιστεύει πως σύντομα θα πεθάνει : «Τα λεφτά δεν μου λένε τίποτα…!» https://t.co/dLJLtlYyKx #miketyson — UFight.Gr (@UFight_Gr) July 21, 2022

Sipas New York Post, kohët e fundit ka pasur shumë thashetheme për shëndetin e tij dhe thuhet se po përballet me një “shpërthim të nervit shiatik”. Në fakt, pak kohë më parë kamera e ka regjistruar duke shkuar nga makina në dhomën e hotelit, duke përdorur të njëjtin bastun që mbante në aeroportin e Majamit.

“Fundi im është afër, e kam parë bukurinë e vdekjes”

Kujtokmë se disa ditë më parë ish-kampioni i peshave të rënda foli në podcastin Hotboxin dhe iu referua filozofisë së tij rreth vdekjes, teksa foli me terapistin e tij Sean McFallard, zona e të cilit. e ekspertizës përfshin traumën dhe varësinë.

Ish-kampioni, i cili së fundmi festoi ditëlindjen e tij të 56-të, gjatë intervistës u përball me një reflektim të tijin: “ Kur shikoj në pasqyrë, shoh ato pikat e vogla në fytyrën time dhe më duket, uau! Kjo do të thotë se fundi im është afër. Shumë shpejt ”, tha ai.

Siç tha ai, vëzhgimet e tij vijnë edhe pasi për tre muaj humbi 45 kilogramë dhe iu rikthye boksit. Madje kishte raportime se ai do të luftonte me YouTuber Jake Paul këtë vit.

Tyson, i cili ndonjëherë quhet “Njeriu më i keq në planet”, tha ndër të tjera se të kesh shumë para i jep njeriut një ndjenjë të rreme të pathyeshmërisë dhe sigurisë: “Edhe tani, paratë nuk do të thonë asgjë për mua. Unë gjithmonë u them njerëzve se ata mendojnë se paratë do t’i bëjnë të lumtur. Është vetëm kjo, një ndjenjë e rreme sigurie. Ju besoni se asgjë nuk mund të ndodhë. A nuk mendoni se bankat mund të dështojnë? Ti mendon se je i pamposhtur kur ke shumë para, por kjo nuk është e vërtetë”.

Mike Tyson ndihet sikur tashmë ka vdekur

Kjo nuk është hera e parë që Tyson flet publikisht për atë që ai e quan “datë skadence”. Gjatë një konference mbi psikidelinë, të mbajtur në fund të vitit të kaluar, ai tha se duke përdorur një helm zhaba halucinogjen, ai ka shkuar në “udhëtime” dhe ka parë bukurinë e vdekjes.

“Jeta dhe vdekja duhet të jenë të bukura, por vdekja ka një performancë të keqe. Zhaba më mësoi se nuk do të jem këtu përgjithmonë. Ka një datë skadence”, tha boksieri.

Mike Tyson pi helm zhabash deri në 3 herë në ditë

Ish-kampioni i boksit, Mike Tyson thotë se ai pi helm zhabash deri në tre herë në ditë për efektin e tij të fuqishëm psikodelik dhe pretendon se e ka bërë atë më kreativ dhe më të fokusuar dhe duke e përdorur këtë, ai është në gjendje. për të imagjinuar një jetë përtej vdekjes.

Helmi i zhabave është një halucinogjen i rëndë dhe zotërimi i tij është i pranishëm në SHBA. Sekrecionet toksike të zhabës së shkretëtirës Sonoran, të cilat i largojnë grabitqarët, kthehen në një pastë të thatë që pihet me tym dhe shpejt çon në një efekt shumë të lartë, sipas Qendrës për Varësinë. Në fakt, përdorimi mund ta bëjë një person të paaftë fizikisht për rreth gjysmë ore.

Tyson tha se e zbuloi drogën katër vjet më parë, kur ishte 100 kg mbipeshë dhe abuzonte me alkool dhe drogë. Ai e provoi atë me këshillën e një shoku dhe e vlerëson atë me ndihmën e tij për të humbur peshë, për të rifilluar boksin dhe për t’u lidhur me familjen e tij. E ka marrë dhjetëra herë, ndonjëherë duke e përdorur tri herë në ditë.

“E bëra sepse guxova”, kujton Tyson. “ Po merrja droga të forta si kokaina, kështu që mendova pse jo? Të dërgon në një dimension tjetër. Para se të pija duhan zhabë, isha një rrëmujë. Kundërshtari më i vështirë me të cilin u përballa ishte unë. Kisha vetëbesim të ulët. Njerëzit me ego të madhe shpesh kanë vetëbesim të ulët. Ne përdorim egon tonë për ta fshehur atë. Zhaba zhvesh egon’.

Boksieri tani ka kalamajtë e shkretëtirës Sonoran në fermën e tij në Desert Hot Springs, Kaliforni. “Përdorimi i helmit të zhabave ka të bëjë me arritjen e potencialit tuaj më të lartë, “i tha ai Post. “Unë e shoh botën ndryshe. Ne jemi të gjithë njësoj. Gjithçka është dashuri”.