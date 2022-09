Mbretëresha ka vdekur. A është radha e monarkisë?

Në këtë cep të Skocisë bregdetare, as monarkistët nuk janë më të vërtetë ndaj kauzës.









“Ti më quajte mbretëror”, qortoi Xhoni, pronari i një bari uiski lokal, ndërsa derdhi maltin e vetëm lokal në një xhiro. “Është shumë emocionuese. Njerëzit këtu përreth nuk bëjnë shaka me të”.

Sapo kisha mbërritur në këtë qytet port, porta për në Hebride, për të vlerësuar se çfarë bënë vendasit me ndryshimin në Shtëpinë e Windsor, dhe tashmë po ofendoja vendasit.

Rangers, një ekip futbolli i Glasgout i famshëm për besnikërinë e tij ndaj Kurorës, kishte pësuar një përplasje në shtëpi atë natë, pavarësisht nga një interpretim emocionues i “Zoti ruaj Mbretëreshën” nga tifozët përpara ndeshjes.

Përpjekja ime për të lehtësuar humbjen, duke vënë në dukje humbjen e shënuar “një tjetër goditje për kauzën mbretërore” – u ul. Unë iu përgjërova amerikanit memec.

Teksa shpëlante gotat bosh, Xhoni mërmëriti se jo të gjithë Rangers ishin mbretërorë, por nuk pranoi të thoshte se ku qëndronte ai në të vërtetë për këtë çështje.

Ashtu si shumë të huaj që u rritën me Narnia, Zotin e unazave dhe Monty Python dhe Graalin e Shenjtë, unë kam pasur gjithmonë një vend të butë për monarkinë britanike, veçanërisht për intrigat, aferat dhe skandalin e çuditshëm.

Për mua, The Royals janë reality show më jetëgjatë i njohur nga njeriu, i toleruar nga publiku, si për vlerën argëtuese, ashtu edhe për të mbajtur një rrjedhë të qëndrueshme të turistëve amerikanë dhe të tjerë të turpshëm që dynden në Ishujt Britanikë.

Kështu që isha i hutuar të zbuloja nga reagimi i disa britanikëve ndaj vdekjes së mbretëreshës se obsesioni mbretëror nuk është gjithmonë vetëm kënaqësi soditëse – por mund të jetë edhe ajo që disa e kanë përshkruar si një lidhje “mistike” midis britanikëve dhe monarkisë.

“Ka një fuqi të çuditshme që ky lloj qarku i shkurtër lidh çdo gjë racionale”, u tha shikuesve një analist i BBC-së, ndërsa turmat e shikuesve ndiqnin procesionin e arkivolit të mbretëreshës në Edinburg.

Ben Judah, një shkrimtar britaniko-francez, paralajmëroi në një paralajmërim në Twitter ditën kur mbretëresha vdiq, se “Amerikanët janë të mirëpritur për të postuar, por ata duhet të paralajmërohen për thellësinë e ndjenjave të mëdha këtu”. Ai e përshkroi monarkun e ndjerë si “një gjyshe shpirtërore” dhe “shenjtore kryesore e një feje ende të ndjerë britanike”.

Gjëra të thella. Por disi nuk e ndjeja.

Qoftë intervista e Oprah-s vitin e kaluar me Meghan-in dhe Harry-n apo se gjyshi im i 12-të i stërmëmës u largua nga Yorkshire në shekullin e 17-të për në Botën e Re, hocus-pocus mbretëror më kishte mbaruar.

Por çfarë ndodh me skocezët? A ishin ata ende nën magji pas vitesh debatesh intensive mbi pavarësinë? Apo ishin gati të vendosnin demokracinë mbi linjat e gjakut?

Vendi kishte qenë prej kohësh një shesh lojërash i preferuar i Windsors, veçanërisht i mbretëreshës (e cila dukej se e nënvizonte atë përkushtim duke vdekur në pasurinë Balmoral).

Skocia mund të ruante monarkinë, edhe nëse do të zgjidhte pavarësinë nga Britania e Madhe, por pa të nuk do të kishte mbetur shumë mbretëri.

Ky realitet – dhe rreziku i realizimit të tij – ndoshta shpjegon pse mbreti Charles III u përpoq të tregonte dashurinë e tij për Skocinë në prag të vdekjes së nënës së tij, duke marrë pjesë në një vigjilje me fustan me tartan historik “Princi Charles Edward Stewart”.

A po e blinin skocezët?

Shumica e vendasve hezituan të thonë.

“Është një temë shumë e diskutueshme”, më tha James, një shitës lokal uiski, duke shtuar se debati i ngarkuar, i cili hap ndarjen sektare të Skocisë, “të jep rrëmujë”.

Unë e mora atë si një gjë të keqe.

“Ndërsa mbretëresha ka kryer detyrën e saj dhe të gjitha këto, unë nuk e mbështes monarkinë”, tha ai në fund.

Mbretëresha e vizitoi Obanin dy herë gjatë mbretërimit të saj. Në udhëtimin e saj të parë, në vitin 1956, asaj iu desh të bënte një dalje të vështirë, duke u kapur mbi arkat e peshkut me ndihmën e redaktorit të gazetës lokale në një maune, në mënyrë që të arrinte në jahtin mbretëror Britannia gjatë një stuhie të furishme.

Historia dhe tradita e gjatë e monarkisë në këto anë, është një anakronizëm, tha ai. Ashtu si shumë njerëz këtu, James e përshkroi veten si “pro-evropian”.

Pavarësisht nga respekti i thellë që shumë skocezë shprehin për mbretëreshën, vdekja e saj ka nxjerrë në dritë privilegjet e pafundme që gëzojnë mbretërit britanikë, veçanërisht kur bëhet fjalë për taksat.

Përgjatë rrugës në fortesën e dikurshme mbretërore të Inveraray në The George, një pijetore e themeluar në vitin 1776 (e quajtur me vend për mbretin George III, i cili përballej me problemet e tij të taksave me amerikanët), mendova se më në fund do të gjeja mbretërorët e vërtetë të Skocisë.

E pyeta stafin e lokalit nëse kishin veshur të zeza për nder të mbretëreshës. “Jo, kjo është vetëm uniforma jonë e zakonshme”, u përgjigj një banakier. “Ju nuk i vini re pikat”.

Një i ftuar e përshkroi qëndrimin vendas ndaj familjes mbretërore si “indiferent”.

“Ata nuk paguajnë taksa mbi trashëgiminë si ne të tjerët dhe pastaj e fshijnë atë nën qilim”, ndërhyri Dave Graham, i cili ishte për vizitë me nënën e tij, pas një loje me shigjeta. “Ne duhet të heqim qafe monarkinë”.

Nëna e tij kundërshtoi, duke thënë se duhet “të zvogëlohet” dhe të mbahet “për turistët”.

Nëse qëndrimet skoceze ndaj monarkisë në vend ishin të ftohta, në Glasgow, qyteti më i madh i vendit, ato ishin të ftohta.

“Është e tepruar”. më tha Robin, një berber në Glasgow, gjatë një shkurtimi të mjekrës. Ne kishim diskutuar spektaklin rreth transferimit të arkivolit të mbretëreshës nga Skocia në Buckingham Palace, periudhën 10-ditore të zisë dhe festën e planifikuar bankare në ditën e funeralit të saj.

“Në fund të ditës, gjyshja e dikujt i vdiq”, tha ai me mosbesim.

E pyeta nëse monarkia do të mbijetonte në Skoci.

“Epo, Charles e donte punën, tani ai e ka atë”, u përgjigj ai me nënqeshje.

Teksa po largohesha, kolegu i tij u përkul drejt meje, në mes të prerjes, buzëqeshi dhe pëshpëriti: “I urrej të gjithë”.

Berberët ishin mbështetës të Celtic, yin-it republikan të futbollit, kryesisht katolik, deri në yang të Rangers – me fjalë të tjera, jo saktësisht mbështetës të monarkisë me origjinë natyrore.

Kështu që u enda në qendër të Glasgow në kërkim të ekuilibrit. Në rrugën Buchanan, një milje tregtare për këmbësorë, kishte pak shenja zie, përveç përkujtimeve në vitrinat e dyqaneve për mbretëreshën.

Një pengues profesionist vrapoi në qendër të rrugës, me sy të lidhur, duke kërcyer nëpër unaza zjarri dhe thumba ndërsa turma brohoriste. Ai bëri disa apele për bakshish, por nuk e përmendi Madhërinë e Saj.

Shumica e njerëzve që takova thanë se e respektonin mbretëreshën, por mendonin se ishte koha për të shkuar përtej monarkisë.

“Është brezi i vjetër ai që me të vërtetë ende mbështet familjen mbretërore,” shpjegoi Louis, një student universiteti, duke ngrënë një picë në Paesano, një vendstrehim i njohur në qendër të qytetit.

Ai tha se favorizonte pavarësinë dhe lëvizjen përtej monarkisë, jo menjëherë, por shpejt, sepse Skocia nuk ishte trajtuar në mënyrë të drejtë nga qeveria qendrore. “Të rinjtë nuk i pëlqejnë anglezët, e kam fjalën për qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar”, tha ai.

Megjithëse Charles nuk është veçanërisht i popullarizuar në Skoci, “ai është më i mirë se djali që po rrinte në ishullin e Epstein,” tha Louis, duke iu referuar vëllait të Charles, Princit Andrew dhe miqësisë së tij me shkelësin e vdekur të seksit, Jeffrey Epstein.

U nisa për në Sheshin Xhorxh (i quajtur gjithashtu pas mbretit George III), qendra e jetës publike në Glasgow. Në katin e dytë të “City Chambers”, një ndërtesë e pasur e Beaux Arts e hapur nga Mbretëresha Viktoria në 1888, zyrtarët e qytetit kishin shtruar disa libra ngushëllimi.

Një fotografi e mbretëreshës qëndronte në një kavalet të rrethuar nga Union Jack dhe Skocez Saltire në një dhomë me panele prej druri të gdhendur prej sateni dhe një oxhak të madh alabastri. Nuk kishte asnjë linjë. Shumë nga nënshkruesit ishin turistë të huaj. Një vizitor francez që firmosi “B.B.” vuri në dukje se sa popullore kishte qenë mbretëresha, “madje edhe në Francë”.

Jashtë, vajtuesit kishin lënë buqeta dhe shënime mirënjohjeje në trotuar përpara portave të dhomës, por asgjë si deti i luleve në vendet mbretërore në Londër.

Sandra Moore, një pensioniste në të 60-at e saj, e cila po vizitonte për ditën nga një qytet aty pranë, vëzhgoi shënimet dhe tha se ishte e inkurajuar nga derdhja për mbretëreshën, edhe nëse nuk ishte aq entuziaste sa kishte qenë në pjesë të tjera të Mbretëria e bashkuar.

“Ajo nuk ishte e dashur vetëm në Londër”, këmbënguli ajo. “Ne jemi një vend që ka nevojë për një monarki, unë jam i bindur për këtë”.

Ajo sugjeroi se vdekja e mbretëreshës në Balmoral i kishte kujtuar Skocisë lidhjen mbretërore me vendin e tyre.

Por a do të mbijetojë këtu, pyeta?

Ajo ndaloi, duke vëzhguar koleksionin e luleve.

“Është me fat që mbretëresha vdiq në Skoci,” u përgjigj ajo dhe më pas nxitoi përtej sheshit.

Politico.eu