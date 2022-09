Prodhonte armë zjarri dhe municione, policia e Shkodrës arreston të riun 30-vjeçar (EMRI)

Policia e Shkodrës njofton se ka bërë të mundur kapjen e shtetasit në kërkim Ardit Besnik Brahimi i datëlindjes 03.07.1992, lindur dhe banues në fshatin “Trush”, Njësia Administrative Bërdice, Bashkia Shkodër, pasi ky shtetas me Vendim Nr. 97, dt. 28.04.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër e ka dënuar me 13 vite burgim për veprën penale “Vrasje me dashje” e mbetur në tentativë dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve të zjarrit dhe municionit”, parashikuar nga neni 76 – 22, 278/2 .