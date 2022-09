Rama intervistë për medien britanike/ Thirrja për shqiptarët: Mos shkoni në Angli me varka të vogla, mos e rrezikoni jetën!

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për medien britanike “The Telegraph”. Rama ka folur për fenomenin e shqiptarëve që shkojnë në Angli në rrugë ilegale, duke kaluar Kanalin Anglez me varka të vogla, duke rrezikuar madje dhe jetën.

Ai u bën thirrje qytetarëve shqiptarë që të ndalojë kalimin e Kanalit Anglez me varka të vogla, ndërsa rreth 2000 vetë janë grumbulluar në veri të Francës gati për të bërë udhëtimin e rrezikshëm. Edi Rama u tha të rinjve shqiptarë se ata duhet t’i investojnë paratë në bizneset e turizmit rural duke fituar kështu më shumë sesa mund të fitonin në Britaninë e Madhe.

Zyrtarët e Forcave Kufitare thonë se shqiptarët tani përbëjnë deri në 60 për qind të mbërritjeve, 100 herë më shumë se numri i vitit të kaluar nga vendi ballkanik. Rreth 2,000 shqiptarë të tjerë thuhet se kanë arritur në Francën veriore dhe tani po jetojnë në kampe të improvizuara ose po grumbullohen në B&B në Dunkirk dhe Calais përpara se të bëjnë kalimin e tyre.

Javën e kaluar, parlamenti i Shqipërisë mbështeti njëzëri një “memorandum” të ri me Mbretërinë e Bashkuar për të lejuar policët e saj të dërguar në Britani të ndajnë informacione kriminale dhe biometrike mbi emigrantët e Kanalit Shqiptar në një përpjekje për të përshpejtuar dëbimin e tyre në Ballkan.

Edi Rama ka premtuar mbështetje financiare për turizmin rural në vendin e tij mes shqetësimeve se numri i të rinjve shqiptarë që kërkojnë të kalojnë Kanalin po rritet. I pyetur në fundjavë për eksodin nëpër Kanal, zoti Rama u tha gazetarëve:

“Së pari, do të doja t’u bëja thirrje të gjithëve që të mos ecin në atë rrugë sepse do të jetë gjithnjë e më e vështirë, do të bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë dhe shumica do të dështojnë. Shqipëria nuk mund t’u ofronte shqiptarëve të njëjtat “kushte” si Britania e Madhe apo Gjermania. Ne nuk jemi magjistarë,” tha ai.