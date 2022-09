Shpallja “non-grata” e Berishës nga SHBA-të, Alibeaj: Duhet të bënte sakrificën e vet!

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, në një intervistë për RTSH, ka folur mes të tjerash edhe për situatën brenda PD dhe marrëdhëniet me kryetarin e ri Sali Berisha.









Ai u shpreh se fakti që në parti ka një lloj paralelizmi të strukturave, kjo nuk është e mirë për demokratët dhe shqiptarët.

“Në periudhën pas zgjedhjeve, trupa e cila është pararojë e aksionit opozitar është grupi parlamentar. Jemi fokusuar në mbajtjen të kompaktësuar të grupit për aq sa mund të arrihet. Pas këtij, radha është për zhdërvjelltësimin e atyre strukturave partiake në këtë rast. Ky është një grup parlamentar që Po, është me parti. Në mënyrë individuale deputetët, në zonat e tyre kanë vazhduar veprimtarinë e tyre. Është një punë e përditshme takimi me strukturat, pa mohuar fare problemin që e kemi.

Sigurisht që 6 marsi dha një lloj raporti në ato 6 bashkitë, ku doli një lloj rezultati, por, pavarësisht faktit cili është rezultati, unë pranoj situatën që ka një lloj ndarje, një lloj paralelizmi strukturash. Nuk është gjë e mirë për asnjë nga demokratët dhe as për shqiptarët. Sepse duhet të kemi një objektiv që në çdo rast do të na bëjë bashkë. Lidhja me Berishën besoj se është e qartë…”, ka deklaruar ai.

Sa i përket faktit që zoti Berisha është shpallur non grata nga SHBA, Alibeaj tha se kushdo duhej të bënte sakrifica referuar faktit që PD është pro SHBA.

“Ne e kemi bërë të qartë se një nga vlerat identitare të PD që në themelim, kanë qenë marrëdhëniet me SHBA, pro euroatlantizmi i kësaj partie. Përballë këtyre secili duhet të bëhet sakrificën e vet. Kushdo. Pa asnjë lloj përjashtimi. Një parti është e fuqishme, atëherë kur arrin të vijë në qeverisje, të jetë fitimtare në zgjedhje. Për të arritur këtë, çelësi është sa shumë aleatë demokratë dhe qytetarët që nuk janë dakord me qeverisjen bëhen bashkë për të rrëzuar këtë lloj regjimi autokratik. Ne nuk e kemi luksin jo si PD, jo si demokratë, por si shqiptarë të kemi një thyerje të marrëdhënies me partnerët tanë. Me Perëndimin. Thyerja me ta nuk na ka fuqizuar asnjëherë. Tani, çështja e non gratës është një gjë e qartë, e debatuar gjerë e gjatë. Nga grupi parlamentar dhe deputetë është mbajtur një qendrim, i kaluar tashmë. Ne po flasim për një çështje të re dhe një sfidë të re që po na vjen dhe që janë zgjedhjet lokale. Kemi një detyrim që t’i japim sinjal bazës se jemi të bashkuar, se në zgjedhje do të shkojmë, kjo është e sigurt, dhe sigurisht të gjejmë njerëzit më të mirë, të zbardhim faqen e demokratëve dhe shqiptarëve, të dalim në mënyrë dinjitoze nga këto zgjedhje”, tha ai.

Pyetjes nëse duhet të bashkohen për shkak të zgjedhjeve, Alibeaj u përgjigj se nuk i beson bashkimet artificiale.

“Për të qenë i sinqertë nuk besoj tek bashkimet artificale, por tek bashkimi rreth vlerave për të qenë së pari një forcë e orientuar pro eurotlantike, për të qenë një parti antikomuniste, për të qenë një parti që interesin publik e ka të parin. Këto janë emëruesi i përbashkët. Historitë e aleancave, bashkimeve që mund të ndodhin është një pjesë tjetër që vjen, por e para është kjo. ka evtëm një mënyrë bashkimi. Mënyra institucionale. Kjo parti ka institucionet e veta, edhe pse ka një proces në gjykatë. Ne do të presim se çfarë gjykata do të vendosë. Kjo është gjëja e parë. Pastaj sipas rregullave të statutit të kësaj partie.