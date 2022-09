FOTO/ I skeduar për vrasje në Kurbin, Elbasan dhe Lezhë! Kush do të ekzekutonte Albin Kurtin

Gazetarja Klodiana Lala ka publikuar foton e personit i cili dyshohet se do të kryente ekzekutimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti.









Nga studioja e “OPEN”, në News24, ajo bëri me dije se personi ishte i skeduar në Kurbin, Elbasan dhe Lezhë për vrasje.

“I skeduar në Lezhë për vrasjen e një ish oficeri policie dhe në Kurbin për një tjetër vrasje, në një dosje penale në Elbasan, po të dalin të dhënat mbi personin imagjinon ç’ndodh me hetimet, Minohen hetime të tëra, i bëj thirrje të gjithë kolegëve të publikojnë të dhënat e dokumentet me interes për publikun. jo ato që nxisin konflikte sociale dhe ndihmojnë vrasës të shpëtojnë”, tha ajo.

“Rasti i atentatit të mundshëm për kryeministrit të Kosovës, është lajm i madh për një gazetar pavarësisht si i vjen në dorë. Ajo që u bë gabim ishte se jepej emri i një shtetasi shqiptar i miretrajnuar për armët e zjarrit, një kontingjent që nëse nuk do të vihej nën prozhektor do të kishim rezultate konkrete për zbulimin e shumë gjërave. Personazh një nga më të rrezikshmit e botës së krimit, mund të jetë sot me një snajper në çantë për të ekzekutuar dikë. jam kundër vendimit të prokurorisë, por janë disa emaile që duhet të jemi të kujdesshëm sepse mund të krijojmë tension. Një tentativë për të ekzekutuar një kryeministër do publikohej nga të gjithë, problemi qëndron tek detajet q duhen publikuar, pasi preket hetimi. në morinë e detajeve kë duhet të ndajmë, kjo është ajo ku duhet të ketë kujdes. Nuk them a duhet publikuar por deri ku shkojmë dhe sa ndajmë.

Urdhër i pa zbatueshëm i thënë sa për sy e faqe. Ka pasur patronazhistët nëse donin të hetonin. Ky urdhër nuk më obligon fare për të mos publikuar, por unë duke e ditur se ç’përmbajnë sitemet e hackeruara, më bën të mos publikoj gjë, pasi nesër mbi shenjën e gishtave të mi mund të vihen të mirë”, theksoi gazetarja më herët.