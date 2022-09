(VIDEO-EMRAT) Tonelata me kokainë në Peru/ Publikohen FOTOT e dy shqiptarëve në kërkim!

Detaje të reja janë zbuluar nga organizatat kriminale që operojnë në Peru. Në këtë operacion u kap një nga krerët e Ndraghetas, Pasquale Bifulco dhe shqiptari i lindur në Rrëshen Kadri Gjoci 28-vjeç.









Sot mediat peruane kanë publikuar edhe fotot e shqiptarëve në kërkim të filmuar gjatë takimeve me kreun peruan të grupit të njohur ndryshëm me pseudonimin ‘Tyson’ dhe me italianin ‘Bifulco’. Gjithashtu edhe ‘Tyson’ ndodhet në kërkim.

Ndërsa shqiptari Robert Suloti është i shpallur në kërkim për kokainën, gjithashtu shqiptari tjetër i shpallur në kërkim është identifikuar si Mamo Espitare.

Një tjetër shqiptar i filmuar ka qenë edhe Kadri Gjoci, i kapur nga kamerat në një qendër tregtare. Kujtojmë se në fillim shtatori në Hamburg u kapën 2.3 ton kokainë që vinte nga Peruja.