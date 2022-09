Autorët u përpoqën të jepnin një mesazh/ Zbardhet dinamika e plotë e ekzekutimit të 19-vjeçarit në Shkodër!

Një ditë pas ekzekutimit të një 19- vjeçari në qytetin e Shkodrës, ka dalë në dritë edhe dinamika e krimit të rëndë. Dy janë autorët e vrasjes së Erjon Xhenjes. Në momentin kur kanë qëlluar ata kanë qenë të maskuar me kapuç dhe të veshur me rroba të zeza. Autorët kanë shtënë me një pistoletë, duke e vrarë me 5 plumba 19- vjeçarin.









“LIDHJET” ME BOTËN E KRIMIT

Erjon Xhenje është djali i xhaxhait i Shkëlzen dhe Sehar Xhenje, dy emra të njohur për Policinë e Shkodrës në ngjarje të mëparshme kriminale. Kjo vrasje deri më tani dyshohet se vjen si hakmarrje e ngjarjeve të fundit të ndodhura në qytetin verior. Vëllezërit Xhenje dhe viktima Erjon Xhenje kanë lidhje shoqërore të ngushta me shtetasin Asmer Bilali, një tjetër emër i njohur për Policinë në botën e krimit. 19-vjeçari mendohet se shërbente për kuajt e Asmer Bilalit dhe për pune të tjera, për të cilat kishte nevojë. Erjon Xhenje ndodhej në një lokal në bulevardin “Bujar Bishanaku” kur papritur dy persona me motor janë afruar dhe njëri prej tyre qëlloi me pistoletë pesë herë, duke e lënë të vdekur në vend adoleshentin. Burime nga vendi i ngjarjes bënë me dije se autorët e kanë pasur të qartë shënjestrën e tyre dhe pasi kanë hyrë brenda lokalit kanë qëlluar në drejtim të të riut. Pavarësisht se aty ndodheshin edhe persona të tjerë, asnjëri prej tyre nuk ka qenë i rrezikuar pasi plumbat e pistoletës kanë pasur vetëm një drejtim.

TELEFONATA

Dy orë më përpara, babai i viktimës, Arben Xhenje, i cili është ai që identifikoi djalin e vrarë e ka telefonuar që i biri ta shoqëronte drejt Malit të Zi për të marrë karburant atje për shkak se çmimi është më i lirë, por 19- vjeçari i kishte thënë se sapo kishte dalë për të pirë një kafe. Pas vrasjes menjëherë në vendngjarje mbërritën forca të shumta policie duke nisur hetimet paraprake. Dyshimet e para Policinë e çojnë vetëm te pista e hakmarrjes, pavarësisht se i riu nuk ka precedentë penalë.

VRASJA E ISMET ÇAKORJES

Më 2 shtator të këtij viti, në Shkodër afër banesës së tij u vra Ismet Çekorja nga persona ende të paidentifikuar. Viktima është babai i shtetasit Bajram Çekorja, ky i fundit i dyshuar si autor i atentatit ndaj shtetasit Alban Bruçi më 25 gusht të këtij viti. Ismet Çekorja u vra pesë ditë, pasi dha një deklaratë për mediat duke thënë se djali i tij nuk kishte lidhje me ngjarjet kriminale të katër viteve të fundit në Shkodër ndërsa tha se “nuk kam frikë askënd, aq më tepër hajdutët e lopëve”. Kjo deklaratë e fortë e tij bëri që grupet kriminale të reagojnë duke e vrarë afër derës së shtëpisë. Deri më tani edhe pse nuk ka prova konkrete, policia ka dyshime të forta se Shkëlzen Xhenje është njëri prej personave të përfshirë në vrasjen e Ismet Çekores për llogari të Asmer Bilalit. Në këtë mënyrë vrasja e 19-vjeçarit, Erjon Xhenje, dyshohet se ka ardhur si hakmarrje e menjëhershme pas vrasjes së Ismet Çekores.