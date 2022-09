Funerali i Elizabeth/ Nga gjerdanet e shtrenjta te perversionet e veshjeve të ish-zonjave të para të Britanisë

Gjerdanët me perla u dhanë si një recital në funeralin e Mbretëreshës Elizabeth, siç i ka hije kodit të veshjes joformale për raste të tilla, megjithatë, gruaja e Tony Blair, Cheri, ishte ajo që vodhi pamjen. Bizhuteritë që ajo mbante ishin shumë të mëdha, komenton shtypi britanik.









Nga 15 kryeministrat që mbretëresha Elizabeth pa gjatë mbretërimit të saj 70-vjeçar, shtatë që janë ende gjallë u mblodhën dje në Westminster Abbey me gratë e tyre në krah.

Dhe, ndërsa funeralet nuk i japin vetes shumë fleksibilitet në veshje, veshjet e zgjedhura nga bashkëshortet e tyre kanë qenë objekt komentesh.

Megjithatë, fakti është se ish-kryeministrat i kanë vënë… syzet bashkëshorteve të tyre pasi, nga pikëpamja e veshjes, ishin të veshura siç duhet, siç i ka hije rasteve të ngjashme.

Ish-kryeministri i Britanisë, Boris Johnson u pa me një kostum të zi, ndërsa gruaja e tij, Carrie Symonds, mori me qira një fustan që nuk ishte i përshtatshëm për një funeral dhe sigurisht për funeralin e Mbretëreshës Elizabeth.

Carrie Johnson ka preferuar, siç bën zakonisht, të marrë me qira një fustan, por ai ishte mjaft i hapur në qafë, shkruan gazeta Daily Mail.

Gruaja e Johnson zgjodhi një krijim Karen Millen me një rrip të madh rreth belit dhe një çantë të madhe nga stilistja britanike Grace Hahn, me vlerë 2050 £. Fustani i 34-vjeçares Carrie, me vlerë 255 paund, është marrë me qira për vetëm 7 paund për të bërë pamjen e saj ditën e djeshme.

Objektivi u fokusua në zgjedhjet stilistike të ish-banuesve të tjerë të Downing Street: minifundi i gruas së Gordon Brown dhe kryeministres aktuale konservatore të Britanisë, Liz Truss, e cila u pa pa xhaketë, një fakt që u komentua fort nga stilistët.

Në të kundërt, gruaja e David Cameron, Samantha , u pa me një fustan maxi prej mëndafshi Zahra prej 390 paund, flokët e saj të tërhequr mbrapa dhe kapelën e saj përrallore.

Kryeministrja aktuale Liz Truss, vetëm dy javë pasi mori frenat e vendit, u pa e veshur me një krijim prej 228 £ nga Valentina, megjithatë ajo nuk kishte veshur një pallto apo xhaketë, si ato të veshura nga shumë anëtarë të familjes mbretërore.

Por Cheri Blair vodhi pamjen teksa u shfaq me një fund që kishte shumë palosje – sikur do të shkonte në një kërcim – dhe një gjerdan me perla që ishte shumë. E çuditshmja është se çifti u shfaq me medalje në rroba, si thuhet në publikimin përkatës.

Shkëlqimi në veshjet e Blairs është në kontrast të plotë me paraqitjet sartorale të pasardhësve të tyre në numrin 10, Gordon dhe Sarah Brown. Sara ishte e vetmja grua në grup që kishte veshur një fund të rastësishëm mbi gju, sikur do të shkonte në punë.