Kriza, Vasili-mazhorancës: Bllokojnë pr.ligjin për uljen e çmimit të naftës, shqyrtojnë paçavuret e Rilindjes!

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka sulmuar këtë të martë mazhorancën, duke e akuzuar se ka bllokuar projektligjin për uljen e çmimit të naftës, por shqyrtojnë paçavuret e rilindjes për Dosjet!









Teksa publikon kërkesën e muajti mars për ndryshimin në ligjin për taksat, Vasili shkruan se megjithëse nuk kanë as dy javë që ‘i kanë depozituar rilindasit alibitë paçavure për Autoritetin e Manipulimit të Dosjeve i futën menjëherë për shqyrtim’.

Ai shton se as që iu bëhet vonë për qytetarët, që paguajnë qimet e kokës për çmimet e rritura.

Reagimi:

Parlament palaçosh!

Bllokojne Projektligjin per uljen e cmimit te naftes dhe shqyrtojne paçavuret e rilindjes per Dosjet!

Qe ne mars kemi depozituar Projekt Ligj per uljen e çmimit te naftes dhe rilindja ne Kuvend e bllokon!

Megjithese nuk kane as dy jave qe i kane depozituar rilindasit alibite paçavure per Autoritetin e Manipulimit te Dosjeve i futen menjehere per shqyrtim.

Edhe Projekt Ligjin per ndryshimet ne Kodin Penal per Tubimet ne zbatim te Vendimit te Gjykates Kushtetuese depozituar qe ne mars e kane bllokuar rilindasit me çdo mjet.

Çfare palacosh, as qe ju behet vone per qytetaret, qe paguajne qimet e kokes per çmimet e rritura.

Pra Kuvendi eshte kthyer ne nje bordell politik rilindas per aferat e tyre te neveritshme, qe perdotet e shperdoret duke dhunuar çdo norme e ligj duke futur e nxjerre ligjet si rrugaçësh!

Turp i madh per Kryetaren e Kuvendit Nikolla, qe lejon dhe behet pjese ne kete shperberje dhe shkaterrim te Kuvendit dhe parlamentarizmit.