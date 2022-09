“Marrëdhëniet Turqi- SHBA nuk janë ideale”/ Erdogan: Qëndrimi amerikan ndaj F-16-ve nuk është “shumë i favorshëm”!

Marrëdhëniet midis Ankarasë dhe Uashingtonit nuk janë “ideale”, ka thënë presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara për veprime që nuk mund “të bëhen mes dy vendeve mike”.









“Vëllimi ynë tregtar me Shtetet e Bashkuara nuk supozohet të jetë aty ku është sot. Dhe në industrinë e mbrojtjes, ne nuk jemi në nivelin që dëshirojmë”, tha Erdogan, i cili ndodhet në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në një intervistë me transmetuesin amerikan PBS të hënën mbrëma.

“Për shembull, ne kemi problemin e pazgjidhur të F-16. Ne kemi blerë F-16 nga Shtetet e Bashkuara. Por, në vend të kësaj, po merren vendime të caktuara politike, duke rezultuar në vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë. Kjo nuk është shumë e mirë e dy vendeve mike si SHBA-ja dhe Turqia”, tha ai përmes një përkthyesi.

“Ne kemi folur me republikanët dhe kemi marrë mbështetjen e republikanëve. Nëse nuk mund t’i nxjerrim rezultatet nga Shtetet e Bashkuara për F-16, çfarë do të bëjmë? Sigurisht, ne do të kujdesemi për veten tonë”, shtoi Erdogan.

I pyetur për zgjedhjet e përgjithshme të vitit të ardhshëm në Turqi, Erdogan hodhi poshtë mundësinë e humbjes, duke thënë se “askush nuk do të na zëvendësojë, sepse nuk ka alternativë”.

Erdogan iu përgjigj gjithashtu shqetësimeve se ai mund të kundërshtojë rezultatin e zgjedhjeve – siç bëri Donald Trump në garën presidenciale të SHBA-së në vitin 2020 – nëse humbet me një diferencë të ngushtë, duke thënë se “këto janë gjëra të zakonshme. Ato ndodhin gjatë gjithë kohës.”

“Ka humbje në një masë të madhe dhe nuk ka fitore. Por aktualisht jemi në një pozicion të tillë që do të mund të triumfojmë”, tha ai