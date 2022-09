Meta thirrje Prokurorisë pas sulmeve kibernetike: Të bëhet hetohet përgjegjësia e qeverisë dhe çdo institucioni!

Kryetari i Partisë së Lirisë, ilir Meta deklaroi këtë të martë gjatë një konference për shtyp se fajtori kryesor për hakerimin e programeve ku ruhen të dhënat e shtetit është kryeministri Rama.

Kreu i PL kërkoi nga prokuroria që të hetojë përgjegjësinë e të gjitha institucioneve që kanë lejuar një sulm të vazhdueshëm hakërimi për 15 muaj.

“U godit edhe ALEAT-i një tjetër çudi, është goditur sistemi i Policisë së Shtetit, duke bërë që qytetarët të mos kujtojnë gjobat dhe t’i paguajnë ato me kamatvonesë. Është goditur sistemi ADAM dhe MEMEX që përbën trurin e policisë dhe bazën e luftës kundër krimit. Ju ftoj të kujtoni se Edi Rama duke e ditur këtë situatë në 6 maj kërkoi t’i impononte bankat të futeshin në e-albania, por që fatmirësisht u refuzua nga Banka e Shqipërisë dhe banka të tjera. Kjo kërkesë e çuditshme e Edi Ramës vinte me vetëdije pas një sërë sulmesh që hakerat kishin nisur. Microsoft thekson se hakerat kanë depërtuar në e-Albania që në maj 2021. Ata theksojnë se ndërhrja është forcuar në korrik 2021, për të vijuar më pas në vitin 2022. Ne kërkojmë të bëhet transparencë se çfarë ka ndodhur saktësisht. Të bëhet një vlerësim i situatës së sigurisë kombëtare. Prokuroria të bëj një hetim për evidentimin e përgjegjësisë së qeverisë dhe çdo institucioni në lidhje me menaxhimin e të dhënave të qytetarëve. Cënimi i Sigurisë kombëtare ka ndodhur në vazhdimësi dhe Edi Rama vijon të gënjejë në lidhje me pasojat e këtij sulmi ndaj qytetarëve shqiptarë, bizneseve dhe partnerëve të huaj”, tha Meta.