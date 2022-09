Plan për ekzekutimin e Bashës? Kush është ‘Japani’, ekstremisti kosovar që dyshohet se do vriste ish-kreun e PD!

Në vitin 2017 dyshohet se ishte organizuar një atentat për të ekzekutuar ish-kryedemokratin Luzlim Basha. Tre persona u vunë nën hetim, pasi mendohet se kishin përgatitur sulmin. Plani për atentat ndaj Lulzim Bashës u zbulua nga e-mailet e publikuara e ish-drejtori i Policisë së Shtetit, Gledis Nano me vartësit e tij kur ishte në krye të anti-terrorit.









Aty flitet qartë se Lulzim Bashës po i rrezikohej jeta nga një atentat i mundshëm nga Alban Ymeri, Afrim Morina nga Gostivari dhe Fatmir Gurgurrovci, shtetas kosovar. Në prill të 2017, Lulzim Basha filloi t’i druhej një atentati ndërsa për të u caktua një shtim i efektivëve të Gardës që merrej me ruajtjen e tij.

Arben Ymeri, i njohur me nofkën “Japani”, ka lindur në Prishtinë më 27 gusht të vitit 1981 dhe njihet si praktikant radikal i fesë islame si dhe si ish-luftëtar xhihadist në Siri. “Japani” nuk është një emër i panjohur për policinë pasi rezulton një person me rrezikshmëri të lartë.

Emri i Alban Ymeri përmendet disa herë në këtë raport të policisë. Në fund të vitit 2019 ai ishte pyetur për shkaqet e udhëtimit drejt Shqipërisë dhe gjatë kontrollit të telefonit atij i zbulohen 29 numra telefoni. Siç bëhet me dije në këtë raport, në 2019 Ymeri ka komunikuar me një numër telefoni në Monako, dhe me numra të tjerë të familjes që tregojnë se ai ishte i interesuar për të udhëtuar në Angli. Gjatë këtij viti ai vjen në Shqipëri dhe konkretisht në Durrës dhe përmes Viber komunikon në serbisht e anglisht për të garantuar largimin drejt Britanisë së Madhe.

Nga hetimet evidentohen edhe përgjime të tjera në Gmail dhe Facebook nga të cilat Prokuroria thotë se nuk siguroi të dhëna konkrete. Alban Ymeri sipas organeve diskuton për probleme personale dhe më tej hetuesit theksojnë se nuk janë gjetur lidhje të këtyre personave me të tjerë që të krijojnë bindjen për kryerjen e veprave të dyshuara dhe nuk janë konstatuar veprime që të vënë në rrezik jetën e kryetarit të opozitës. Ky vendim i pushimit të hetimeve ju njoftua në mes të javës edhe Antiterrorit.

Në atë kohë, Sali Berisha tha se ishin porositur vrasës me pagesë për të ekzekutuar Lulzim Bashën, ndërsa ai akuzoi se i kishte porositur qeveria. Përveç këtij rasti, Ymeri ishte arrestuar edhe në Kosovë në vitin 2016. Ai, fillimisht dyshohej që së bashku me Alban Kelmendin nga Ferizaj e Kujtim Kurtin nga Gjakove dhe Kushtrim Ramën nga Rashkoci i Gjakovës tentuan një sulm terrorist ndaj Manastirit të Deçanit. Siç raportohej, Ymeri së bashku me tre të dyshuarit e tjerë ishin parë me uniforma e të armatosur.

Vetëm më pas, me 6 shkurt të 2016-ës, Gjykata Themelore në Pejë u kishte caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaj. Po në atë vit shtëpia e Alban Ymerit ishte bastisur nga Policia e Kosovës derisa i ishte gjetur një armë. Për rastin ishte deklaruar edhe babai i tij, Sylë Ymeri. Ai kishte pohuar se djali i tij kishte ndryshuar sjelljet teksa shtone se Arbeni sipas tij shoqërohej me persona të pa njohur. Madje Sylë Imeri i kishte bërë thirrje Bashkësisë Islame të Kosovës të ndërmerrte diçka ndaj personave të cilët po arrinin t’i indoktrinojnë të rinjtë në një islam ndryshe nga ai tradicional.