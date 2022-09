Putin po përgatit fjalimin më të rëndësishëm për Ukrainën, në orët e ardhshme do të dalë para mediave

Zhvillimet në Ukrainë janë me ritme të shpejta pas shpalljes së një referendumi për pranimin e Donbass, Kherson dhe Zaporizhia në Rusi, me Vladimir Putin që thuhet se po përgatit një fjalim më vonë gjatë ditës.









Më konkretisht, siç raporton The Guardian bazuar në disa media ruse, Putini ka të ngjarë t’i drejtohet kombit rus më vonë sot, në orën 20:00, edhe pse kjo nuk është konfirmuar – ende – nga Kremlini.

Më 23-27 shtator referendumi për pranimin e Donbass, Kherson dhe Zaporizhia në Rusi.

Kujtojmë se nga data 23 deri më 27 shtator do të mbahen referendume për integrimin e Luhanskut, Donetskut, Khersonit dhe pjesës së pushtuar të Zaporizhisë në Rusi, siç vendosën këshillat e administratave rusofile të Republikave Popullore të dy rajoneve Donbass dhe sipas asaj që raporton Ria Novosti.

“Referendumi për hyrjen e Republikës Popullore të Luhanskut në Federatën Ruse si subjekt i Federatës Ruse do të mbahet nga 23 deri më 27 shtator”, thuhet në një postim të kryetarit të Këshillit të Republikës Popullore, Denis Miroshnichenko.

“Donbas po kthehet në shtëpi. E konsideroj faturën në kohë. Kërkoj nga deputetët ta mbështesin. Datat e referendumit janë 23-27 shtator”, tha Denis Pushilin, kreu i Republikës Popullore të Donetskut.

Nga ana e tij, kreu i administratës rajonale të Khersonit, Vladimir Saldo, theksoi se nënshkroi një dekret për referendumin për hyrjen e rajonit në Federatën Ruse si subjekt i plotë i një shteti të vetëm. “Ju informoj se, sipas dekretit, referendumi do të mbahet nga data 23 deri më 27 shtator 2022. Dekreti përcakton procedurën për organizimin e votimit dhe mbajtjen e referendumit në territorin e rajonit Kherson, si dhe përcaktimin e përgjegjësi administrative dhe penale për shkeljen e këtyre rregullave”, tha ai në kanalin e tij Telegram.

Duke komentuar zhvillimet, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha: “Populli i Donbasit dëshiron të vendosë vetë fatin e tij”. Vihet re, megjithatë, se liderët evropianë e kanë bërë të qartë se nuk do të pranojnë rezultatet e “referendumeve fiktive” në Ukrainë.

“Putini dëshiron t’i japë fund luftës sa më shpejt të jetë e mundur”, thotë Erdogan, duke e konsideruar këtë një përparim “të rëndësishëm” në konflikt.

Megjithatë presidenti turk nuk ka dhënë detaje të tjera për marrëveshjen apo për të burgosurit që do të ketë të bëjnë, nëse do të jenë ushtarakë apo civilë, në intervistën që dha në turqisht. Sipas Erdogan, i cili u takua me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar në Samarkand të Uzbekistanit, shefi i Kremlinit “dëshiron t’i japë fund sa më shpejt të jetë e mundur” kësaj lufte.

Presidenti turk, i cili ka arritur të ruajë lidhjet e vendit të tij me Rusinë dhe Ukrainën që nga fillimi i luftës, ka ofruar vazhdimisht të ndërmjetësojë për t’i dhënë fund konfliktit dhe ka përsëritur se “ne duhet të arrijmë një marrëveshje që kënaq të gjithë botën”.

Por për këtë marrëveshje paqeje duhet të kthehen territoret e pushtuara: “Kjo është ajo që ne presim dhe shpresojmë”, theksoi ai, duke theksuar se ai dhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres “po punojnë në këtë drejtim”.