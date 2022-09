Gerard Pique po shijon romancën e tij me Clara Kia Marti në Paris – Shikoni fotot

Lidhja e dashurisë së Gerard Pique dhe Clara Kia Marti duket se po bëhet gjithnjë e më e fortë. Të dy e shfrytëzuan në maksimum pushimin e futbollistit nga puna, duke shijuar romancën e tyre në Paris.

Çifti është parë në një restorant romantik në kryeqytetin francez, në momente romantike. Duke shpërfillur sytë kureshtarë, Pique dhe Clara nuk reshtin së përqafuari dhe duke ndarë puthje pasionante në gojë.

#ClaraChiaMarti & #GerardPique were spotted inside a Parisian restaurant during their romantic French getaway. #FCBarcelona pic.twitter.com/bmCDKvHy1n

— It’s a Wag Wag World (@ItsAWagWagWorld) September 21, 2022